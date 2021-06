Elections régionales: abstention record dans le Var et les Alpes-Maritimes, légèrement en-deçà du taux national

Jamais les Français n'ont autant boudé les urnes: moins d'un tiers d'entre eux ont voté dimanche au premier tour des élections régionales et départementales, marquées par la solidité des présidents de Région sortants, de droite comme de gauche, et un résultat du Rassemblement national loin de ses espérances lors des sondages.

L'abstention atteindrait entre 66,1% et 68,6% en France, selon les estimations des instituts de sondage, soit un record tous scrutins confondus dans l'Hexagone, hors référendum. Jusqu'à présent, l'abstention la plus élevée pour un premier tour des régionales datait de 2010, et se situait à 53,67%. "Notre liste est la première victime" de l'abstention, a prophétisé le candidat RN en Paca Thierry Mariani lors de son discours post-résultats. Il est pourtant arrivé premier avec 38% des voix.

alpes-maritimes et var quasiment dans la moyenne nationale

Dans les Alpes-Maritimes, l'abstention a atteint 64,14 %, alors que 57% des résultats étaient connus (à 1h du matin, le lundi 21 juin). Dans le Var, le taux d'abstention final était de 67,09 %, tandis que les résultats complets étaient déjà partagés.

Si ces chiffres se situent en-deçà de cette moyenne nationale très élevée, ils sont bien au-dessus de ceux de 2015, élection au cours de laquelle 47,13% des inscrits s'étaient abstenus dans les Alpes-Maritimes, et 48,13% dans le Var.

"Le niveau de l'abstention est particulièrement préoccupant", a jugé dimanche soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, appelant à "une mobilisation" pour le second tour.