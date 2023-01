Elections nationales à Monaco: on vous présente 4 candidats de la liste de L'Union de Brigitte Boccone-Pagès

Une grand-tante, première femme élue

Nicolas Croesi n’a que 41 ans mais en est déjà à son quatrième mandat ! Non pas au Conseil national mais comme élu de la mairie depuis 2007. Sa grand-tante, Roxane Noat Notari, fut la première femme élue. S‘il est élu, il aura la double casquette de conseiller national et de conseiller communal durant quelques semaines (les élections communales ayant lieu les 19 et 26 mars en cas de second tour).

Diplômé d’un Master en management de l’EDHEC Grande École, Nicolas Croesi est agent immobilier. Il a contribué à la modernisation de la mairie, au développement des services en ligne et la mise en place de l’identité numérique, dispositif du programme Extended Monaco.

Aujourd’hui, il veut donner un nouvel élan à son engagement politique, relever un nouveau défi en se présentant aux élections nationales pour "influer sur les grandes lignes et les orientations politiques de l’État."

Pourquoi l’Union?

"Politiquement et humainement, l’Union fonctionne. Brigitte Boccone-Pagès a endossé le costume de présidente assez naturellement."

Ses convictions

"Comprendre les besoins et les attentes des Monégasques et regarder de très près le projet de loi de ratification des accords avec l’Union européenne en mettant dans la balance les avantages et les inconvénients."