Elections municipales : des maires indétrônables à Menton, Roquebrune et Beausoleil ?

Candidat à sa succession pour un 5e mandat, il n’a jusqu’alors jamais vraiment eu à douter, malgré une opposition sérieuse en conseil municipal. Celle de Marie-Christine Franc de Ferrière, son opposante historique depuis douze ans, qui a déclaré sa candidature à l’automne dernier, et est la chef de file d’une liste sans étiquette « Cap Roquebruna ». Son cheval de bataille : la « mauvaise gestion de certains projets municipaux », (piscine municipale, prix de l’eau, Vista Palace…).

Expert-comptable et commissaire aux comptes, l’élue est intraitable sur les chiffres et attaque régulièrement le maire sur les finances de la ville. Il y a d’ailleurs un combat qu’elle souhaite mener jusqu’au bout : celui du prix de l’eau.

Face à ces deux adversaires historiques, il y a un jeune prétendant au fauteuil de maire : Anthony Malvault. Âgé de 30 ans, le Roquebrunois se présente pour la première fois aux élections municipales à Roquebrune, après une première candidature aux élections législatives de 2017 dans la 4e circonscription. Avec sa liste de rassemblement sans étiquette baptisée « Agir pour Roquebrune-Cap-Martin », le candidat souhaite redonner la parole aux habitants. « Je n’ai jamais été encarté, ni syndicalisé et je n’ai pas une famille issue de la politique. Je fais partie de la société civile et mon objectif, c’est de parler à tous les Roquebrunois. »

Beaucoup s’accordent à dire que les élections municipales dans la ville de Menton donneront lieu à un duel politique particulièrement attendu dans le département, et qui sera scruté par les spécialistes. Face à un maire indétrônable jusqu’à présent - Jean-Claude Guibal se présente aux urnes pour un 6e mandat - le Niçois Olivier Bettati (DVD) fait campagne dans la cité du citron. Après avoir tenté sa chance aux législatives de 2017, le voilà lancé dans la bataille des municipales, bien décidé à prendre le fauteuil du maire sortant, qu’il dit « être en fin de cycle » en raison de son âge.

Et pour cela, il n’hésite pas à avancer ses pièces en créant régulièrement des effets de surprise, mais au final, ses colistiers sont souvent d’anciens ennemis politiques du maire ou des « déçus de l’ère Guibal », issus de tous horizons, un peu à l’image du candidat qui brasse des soutiens larges, de la gauche au… RN en passant par le CNIP.

« Un rempart au RN »

Soutenu à demi-mot par le maire de Nice, Christian Estrosi, et Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Olivier Bettati assure qu’il est le seul candidat capable d’éviter l’absorption de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (Carf) par la Métropole niçoise. Face à ce duel, une partie des Mentonnais n’est pas dupe et voit le candidat niçois comme « un parachuté », un « proche de Marion Maréchal Le Pen », qui voudrait faire de Menton un « laboratoire de l’union des droites ». Ce qui n’est pas pour déplaire, il faut bien l’avouer, à une autre partie des Mentonnais qui placent régulièrement le parti de Marine Le Pen en tête des suffrages.

De son côté, Jean-Claude Guibal veut être le « rempart au RN », qui, selon lui, « avance masqué, comme la Ligue du nord en Italie ».

Un soutien de LREM ?

Le maire sortant souhaite voir aboutir tous ses projets comme la requalification du bord de mer ou l’hôtel 5 étoiles de Garavan. Il promet d’intégrer dans sa liste - renouvelée d’un tiers - son ou sa successeur. Il pourrait aussi bénéficier du soutien du parti La République en Marche et de sa représentante locale, la députée de la 4e circonscription, Alexandra Valetta-Ardisson. Mais pour l’heure, rien n’a encore été annoncé officiellement.

Lorsque l’opposition l’attaque sur son âge (79 ans), le maire sortant rétorque que « ce n’est pas un problème tant qu’il est en forme et compétent ». Face à ces deux adversaires, Patrice Novelli (UDI), ancien premier adjoint et conseiller municipal d’opposition, souhaite offrir une alternative aux Mentonnais. Il est soutenu par le Modem et la droite constructive (Agir).

À gauche de l’échiquier politique, deux listes citoyennes se sont constituées, sans que l’on sache vraiment si elles ne feront qu’une avant l’échéance. D’un côté, la « Gauche unie », représentées par Frédéric Pellegrinetti (PS) ; Jean-Michel Cucinelli, responsable du PC à Menton et ancien conseiller municipal d’opposition, et Dominique Manigand Gorzala (Nouvelle donne). Et de l’autre, Laurent Lanquar-Castiel, co-secrétaire départemental des écologistes et délégué du groupe EELV « 06 Est Écolo » et Anne Mathé de Botton, ancienne conseillère municipale de Menton.

Rien n’est joué pour le moment. Reste maintenant à savoir si le débat proposé par Olivier Bettati sera accepté par Jean-Claude Guibal...

Un cinquième mandat pour Gérard Spinelli ? Sa candidature ne fait aucun doute, même si le maire sortant ne s’est pas encore officiellement déclaré.

Face au professionnel de la politique déterminé à garder les clés de la mairie, deux candidats veulent incarner l’alternance. Reda Fouab, encarté La République en Marche, veut décrocher le fauteuil de premier magistrat sans étiquette. « Ma petite expérience politique me laisse penser que je suis tout à fait capable de gagner. Le moment est venu de passer à autre chose, de proposer quelque chose de nouveau », expliquait-il dans nos colonnes dès avril dernier. Depuis, le jeune candidat se fait discret. Parviendra-t-il à constituer une liste entière ?

Stéphane Manfredi, lui, s’est déclaré ce mois-ci. Il affirme avoir une liste entière et veut axer son action sur la sécurité et l’environnement. Celui qui a passé plusieurs années au service du protocole de la Ville a démissionné le 27 décembre dernier, trois mois après un arrêté du maire l’excluant pour un an, dans le cadre d’une affaire pour des faits présumés de harcèlement moral ; faits que réfute totalement Stéphane Manfredi.

Dans le village de la Roya - qui n’a pas été épargné par une actualité difficile ces six dernières années - le combat s’annonce rude. Notamment parce que la question migratoire a considérablement divisé la population. Le maire de gauche André Ipert (élu en 2014) sera candidat à sa succession. « Un maire a besoin de deux mandats pour finaliser ses projets. Maintenant que l’on connaît nos dossiers, que l’on maîtrise les équipes, les finances, je pense que nous sommes les mieux placés. D’autant que nos propositions, nous les avons toutes tenues - à l’exception de la place piétonne », justifiait l’élu il y a un an.

André Ipert devra affronter le jeune Sébastien Olharan, un proche d’Eric Ciotti (LR), qui a reçu le soutien d’anciens maires de Breil. Il pointe du doigt le manque d’ambition et de communication dans le village. « Beaucoup de choses ont manqué. Tout d’abord, l’écoute à l’égard de la population, mais aussi des élus, des employés municipaux… Mais aussi une vision ambitieuse de la commune, car c’est la pénurie qui a été gérée », expliquait le diplômé de Sciences Po.

Déjà conseiller municipal d’opposition, Jean-Pierre Beghelli (SE) sera également de la partie. Lui qui assure vouloir réussir là où tous les autres ont échoué. Et répondre aux problèmes rencontrés, selon lui, par le village : « Le déclin du commerce, l’incertitude autour de la ligne ferroviaire, l’insécurité de la route, le manque d’attractivité du village, son affaissement, les migrants...»

Coup de théâtre à Sospel. L’ancien maire battu aux élections de 2014, Jean-Mario Lorenzi, a décidé de retenter sa chance face à la maire en place, Marie-Christine Thouret, qui brigue un nouveau mandat.

Avec une liste renouvelée et rajeunie intitulée « Sospel, une famille » - il présentera ses colistiers et son programme à la mi-janvier - il entend « insuffler un nouvel élan au village » pour que Sospel « redevienne un lieu où il fait bon vivre ».

De son côté, Marie-Christine Thouret expliquait vouloir se représenter « dans une logique de poursuite de ce que j’ai commencé… et de réflexion pour le futur. Pourtant, je sors d’un mandat qui a été difficile depuis le départ, au quotidien. Les contraintes et restrictions exigées en tant que maire ne sont pas toujours comprises par tout le monde. »

Face aux maires - d’hier et d’aujourd’hui - Alain Cardon présente la liste « Agir ensemble pour Sospel ». Âgé de 46 ans, ce responsable de sécurité à Monaco - installé à Sospel depuis 1985 - souhaite présenter une liste de rassemblement « sans étiquette » bien qu’il soit proche du RN.

À Gorbio, quel que soit le résultat des scrutins, une page se tournera - le maire communiste du village, Michel Isnard, ayant annoncé qu’il ne rempilerait pas pour un quatrième mandat. Trois prétendants s’affronteront pour sa succession. D’un côté, son dauphin qu’il soutient officiellement pour les élections municipales : Paul Couffet. Élu depuis douze ans, il est actuellement le premier adjoint de Gorbio. « Le maire m’a chargé de mener à terme les derniers travaux et réalisations du mandat », écrit-il dans sa lettre de candidature. Précisant s’inscrire dans la continuité et le renouveau. Quatorze membres de sa liste n’ont en effet jamais été candidats.

Ensuite, Gérald Devigny. Politiquement à droite - bien que sa liste soit sans étiquette - le novice en politique n’a pas prévu de jouer les figurants lors de ces élections. « Neuf dans le système mais bien implanté », il ne se prive pas de rappeler que sa famille est à Gorbio depuis cent ans. Et entend mieux promouvoir le village perché, en s’appuyant sur le tissu associatif.

Enfin, Fabrice Pastor, conseiller municipal d’opposition et ancien adjoint de Michel Isnard entre 2008 et 2014, présente une liste « sans étiquette » : « Gorbio notre commune ». Après sa défaite aux élections municipales de 2014, Fabrice Pastor entend bien prendre sa revanche. « Je souhaite proposer une vision différente de celle du maire sortant. » Et d’ajouter, combatif : « La place est libre et Gorbio a besoin d’un nouveau maire ».

Un deuxième mandat « pour faire aboutir les projets importants et structurants » : c’est ce que souhaite Jean-Jacques Raffaele (LR), seul candidat à s’être déclaré à La Turbie. Le maire sortant, plutôt confiant, poulain de l’ancien maire Nicolas Bassani, a décroché le fauteuil de premier magistrat en 2014, cinquante-quatre voix devant la liste d’opposition « La Turbie, mon village ». Celui qui incarnait cette liste, André-François Pellegrin, ne brigue plus de rôle politique. « La Turbie, mon village », représentée par cinq conseillers municipaux, voit donc la fin prochaine de sa vie publique.

Qu’en est-il de Jean-Philippe Gispalou, tête de liste de « Vivre mieux à La Turbie » et conseiller municipal de l’opposition ? À moins de huit semaines de la date limite du dépôt des listes (le 27 février), lui ne répond pas à nos sollicitations.

Y aura-t-il un troisième homme ? Un vague bruit court sur un candidat qui pourrait représenter le RN.