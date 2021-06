Election régionales: l'abstention record se confirme au second tour, léger rebond en Paca

L'abstention record du premier tour des régionales et départementales se confirme au second dimanche, estimée autour de 65%, rendant incertaine l'issue du duel en Paca entre LR et le RN, qui espère emporter la première région de son histoire, à 10 mois de la présidentielle.