Bientôt une voie souterraine pour sortir de Monaco?

Ce jeudi matin, les élus de la Métropole Nice-Côte d’Azur sont appelés à voter deux délibérations visant à accélérer l’aménagement des voies en entrée et sortie ouest de la Principauté de Monaco.

Pour répondre au "constat de l’accroissement constant des difficultés d’accès à Monaco via l’A500 et par la RM6007 (Moyenne corniche)", Métropole et état monégasque espèrent, sur la base de premières études menées en 2013, procéder à une refonte du carrefour où se croisent l’avenue prince Rainier-III et le boulevard du Général-de-Gaulle, qualifié de "goulet d’étranglement".

"On ne peut pas attendre 10 ans de plus"

La première délibération porte sur la création d’une trémie (une seule voie souterraine) en sens montant à la sortie du tunnel Rainier-III; la seconde, sur l’élargissement du rond-point dit "de l’hôpital" et du boulevard du Jardin exotique.

Un chantier d’envergure qui nécessiterait un investissement supérieur à 30 millions d’euros, selon les dernières études, financé à hauteur de 80% par la Principauté de Monaco après que les différentes parties aient formalisé une convention d’offre de concours.

Si le maire de Cap-d’Ail s’oppose fermement à la création d’un tel tunnel sur sa commune, le directeur de cabinet de Christian Estrosi, Bastien Nespoulous, justifie l’urgence de mener à bien ce projet pour une question de sécurité. "On ne peut pas attendre dix ans de plus, et on ne prendra pas des risques dix ans de plus."