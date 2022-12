"Ma famille est mon roc": santé, éducation de ses enfants, engagements... les confidences de la princesse Charlène

C’est dans le décor apaisant du Salon de Famille du Palais princier, sous les regards bienveillants de portraits d’illustres membres de la lignée Grimaldi toutes époques confondues, que la princesse Charlène s’est confiée autour d’une tasse de café accompagnée par deux de ses chiens : Harley, un chihuahua qui domine son monde, et Tia, si frêle qu’elle tient dans la paume de la main de sa maîtresse. Une présence la mettant en confiance pour évoquer son état d’esprit, ses enfants qui grandissent…

Après une année 2021 marquée par une série d’infections dentaires entraînant une profonde fatigue, l’épouse du souverain recouvre peu à peu sa santé et regagne de l’énergie. Ce qui lui a permis, depuis le printemps dernier, de reprendre ses activités publiques. Des grands rendez-vous de la Principauté, à la Fashion Week parisienne en passant par un gala caritatif à New York.

Jacques et Gabriella ont beaucoup grandi et sont de plus en plus régulièrement associés à la vie officielle de la Principauté. De quelle manière le souverain et vous-même les y préparez-vous ?

Jacques et Gabriella sont nés avec des responsabilités et des devoirs. Ce ne sont encore que des enfants, mais ils commencent à comprendre leurs rôles. Avec mon époux, lorsque nous devons nous rendre à un événement, nous leur expliquons quelle est la nature de cet événement, de cette cérémonie. Ils apprécient de nous accompagner, et avec le Prince, nous aimons accomplir ces missions tous les quatre, ensemble. Mais, comme je vous le disais, ils sont encore jeunes, ils continuent d’observer et d’apprendre, avant que cela ne devienne naturel pour eux.

Le jour de la Fête nationale, à leurs côtés votre fierté était visible, tout comme celle du Souverain…

Nos enfants étaient très enthousiastes de prendre part à cette Fête nationale et nous avons été très fiers de voir leur maturité. L’unité familiale est primordiale pour nous. La Fête nationale est toujours un moment joyeux en famille, porté par de nombreuses interactions avec la population monégasque. Et cette année, Jacques était heureux de revêtir le même uniforme que son père. Et Gabriella, très fière de porter sa médaille.

Comment décririez-vous leur complicité ?

Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent. Ils s’aiment et se protègent l’un et l’autre et font part d’une immense bienveillance entre eux. C’est un lien assez unique je dois dire, et je constate cette particularité que partagent des jumeaux.

Après des moments très difficiles pour vous, une nouvelle page s’ouvre désormais. Comment l’abordez-vous ?

Je voudrais, d’abord dire que je me sens aujourd’hui tellement mieux que ce que je ne l’ai été ces dernières années. Je ressens moins de douleurs et beaucoup plus d’énergie. Je continue de me rétablir, de me rééquilibrer. Cela prendra encore du temps, mais je suis heureuse. Ma famille et ceux que j’aime sont mon roc. J’aborde l’avenir, pas à pas, un jour après l’autre.