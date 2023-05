Digard, Cubilier, Squillaci, Givet... Il y avait du beau monde au 4e challenge ball Tennis-Padel au Nice LTC

Sur la terre battue, c’est Serge Blanc (ex-Montpellier, Lyon) qui a remporté le tournoi en battant Dominique Arribagé (ex-Toulouse) en finale. C’est la deuxième fois que l’ancien défenseur vient décrocher un titre à Nice.

Comme l’an dernier, le padel a réuni de nombreux anciens "footeux".

Parmi eux, Didier Digard, le coach de l’OGC Nice, s’est faufilé jusqu’en finale de la compétition. Solide défensivement, "DD" est passé tout près d’un premier trophée mais est tombé sur la redoutable paire Givet-Squillaci. Les anciens Monégasques, vainqueurs l’an dernier, se sont imposés 6-3 au terme d’un match très accroché. Au côté de Digard, Yann Pecheral a fait étalage de toute sa classe mais cela n’a pas suffi face à l’ancienne charnière princière, redoutable défensivement.

Givet: "On ne pensait pas aller au bout''

Après ce joli doublé, Givet a donné rendez-vous l’an prochain. "On ne pensait pas aller au bout mais la blessure de Cubilier (en demi-finale) a fait la différence. C’était le grand favori de la compétition. On s’est encore fait plaisir, Frank organise ça magnifiquement chaque année. Cubi sera revanchard l’an prochain, il faudra se méfier."

"C’est toujours un plaisir de participer et de gagner un titre dans la bonne humeur, a appuyé Toto Squillaci, aujourd’hui scout à l’OGC Nice. C’est un événement rassembleur, le top ! Le niveau progresse d’année en année, on a fait de vrais beaux matchs. En finale, on a joué le coach Digard, il ne fallait pas trembler (rires), il joue bien, on a le même jeu, on défend bien. C’était une finale équilibrée."

La remise des prix a été suivie par José Cobos et Jean-Pierre Rivère, venus spécialement pour l’occasion. "C’est toujours un grand plaisir, on attend ce tournoi chaque année avec impatience, a confié Franck Balabanian, président du Nice LTC. On a eu le privilège d’avoir la présence de Didier Digard, c’est un honneur ! Un jour, il faudra le faire sur deux jours tant le padel attire du monde."