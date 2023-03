"FFF, c'est reparti": Yarol Poupaud évoque le retour du groupe avant son concert à Monaco

Il lui aura fallu cinq ans. Temps nécessaire pour s’autoriser à reprendre les chansons de Johnny Hallyday. Les morceaux des sixties, les préférés de Yarol Poupaud.

Puis, en décembre dernier, celui qui a enchaîné les solos, les riffs et la direction musicale pour le plus grand rocker français a sorti "Fils de personne" chez Verycords, vibrant hommage à la musique éternelle du Taulier.

Douze titres enregistrés en solitaire, comme nous raconte, avec son accent de titi parisien, l’artiste de 54 ans, joint par téléphone avant son concert en Principauté. Extraits.

L’héritage Johnny

"Au début, quand j’ai réfléchi à cet album, je voulais faire mon troisième album solo... Pas des reprises de Johnny! J’ai commencé à tester une chanson de lui. Je me suis tellement éclaté que je me suis dit que j’allais en faire un deuxième, un troisième... ça a déroulé comme ça. J’ai pris tellement de plaisir à faire ces chansons et à les jouer tout seul. C’était un fantasme. Je suis guitariste, je joue de la basse aussi, de la batterie, un peu de claviers, je suis multi-instrumentiste mais je n’avais jamais fait un album seul. Là, c’était un peu l’occase. J’ai choisi des titres des années 1960 et 1970. C’est ma période préférée des chansons de Johnny. Et certaines sont des reprises de monuments, Chuck Berry, Eddie Cochran, les Animals, Hendrix. ‘‘O Carole’’, ‘‘Les Portes du pénitencier’’ sont le patrimoine du rock’n’roll, ces chansons qui m’ont donné envie de faire de la guitare."

Sur scène, point de routine

"Sur scène, j’inclus les morceaux de Johnny. Mais je joue aussi mes compos. Et on n’est pas à l’abri que je joue d’autres morceaux... Ce qui est bien avec un troisième album, c’est que j’ai un réservoir de chansons assez conséquent. En fonction de l’humeur, j’aime considérer chaque concert comme un moment unique, humer l’air du moment, dégainer telle chanson ou ranger telle autre. C’est rock, c’est funk. C’est un peu plus artisanal qu’un show avec du numérique où l’on appuie sur un bouton et on embraye, ce qui peut être un super spectacle, super balèze. Moi je suis plutôt dans la veine artisanale, de l’école des concerts en clubs. Ça oblige, au sein du groupe, à être vraiment concentrés et à l’écoute les uns des autres au cas où un truc se passe. La routine sur scène, c’est la mort."

L’importance du groupe

"J’ai toujours fait de la musique au sein de groupes. La seule personne que j’ai accompagnée en tant que musicien, c’est Johnny, parce qu’il avait le sens du groupe. Il nous laissait nous exprimer. Je n’ai jamais fait ça avant, jamais après lui. Pour moi, la musique se fait à plusieurs. J’aime que chacun apporte sa personnalité, sa couleur. Quand je travaillais à la direction musicale de Johnny, je demandais aux musiciens de s’investir et d’essayer de mettre leur patte personnelle dans les arrangements."

FFF, 23 ans après

"Le prochain album d’FFF, c’est parti! On rentre en studio en avril, on est très content des chansons. L’album sortira fin 2023, début 2024. Le dernier album remontait à l’an 2000. On a fait des tournées et des lives ensemble après, essentiellement autour du répertoire de l’époque. Là, on a plein de nouvelles chansons, c’est très cool! En 23 ans, on a tous évolué, connu des choses différentes. Ce retour aura la touche FFF mais on essaie que ça ressemble quand même à du rock d’aujourd’hui!"

> Yarol Poupaud. Jeudi 23 mars, à partir de 18h30, Thursday Live Session du Grimaldi Forum, à Monaco. Apéro-mix puis, à 20h30, live. Entrée gratuite. Petite restauration sur place. Réservation de table au 00.377.99.99.30.00.