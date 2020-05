Connaissez-vous l'histoire de la chanson "Hey Jude" des Beatles?

Le "na, na, na, na, na, na, naaaaaa" qui reste en mémoire. Un rythme à vous faire pencher la tête de gauche à droite. Des paroles qui parlent à chacun... Tous les ingrédients d’un grand tube sont réunis.

D’ailleurs le public ne s’y est pas trompé. Lorsque Hey Jude sort en août 1968, c’est la ruée chez le disquaire. Huit millions d’exemplaires s’arrachent. En en faisant ainsi le 45 tours le plus vendu des Beatles à l’international. Le titre est en tête des charts partout. Aux États-Unis, il l’occupera même pendant neuf semaines.

Ce n’était pourtant pas gagné.

Les spécialistes du secteur ne donnaient pas cher de la peau d’une chanson de plus de sept minutes!

Les techniciens ont même dû compresser certaines parties de la chanson pour qu’elle tienne sur un 45 tours. La faute à cette fameuse coda (fin d’une composition musicale) qui ne dure pas moins de quatre minutes.

Avec ce succès, on peut dire que le tout jeune label Apple Records des Beatles commençait son chemin sous les meilleurs auspices.

Lennon en plein divorce

La chanson est composée par Paul McCartney. Elle est pourtant créditée McCartney/Lennon, comme tous les titres composés par l’un des deux hommes forts des Beatles. Macca l’a imaginée comme une sorte de soutien à Julian Lennon.

Quelques éléments de contexte: au printemps 1968, John Lennon s’installe avec l’artiste japonaise Yoko Ono. Pour assouvir sa passion, le musicien quitte sa femme Cynthia et leur fils de cinq ans, Julian. Le divorce est forcément mal vécu par le gamin. Et tonton Paul décide de le réconforter. Il a toujours été proche de l’enfant. Un jour, il lui rend visite et c’est à son retour, dans la voiture, qu’il aurait créé la chanson.

Paroles cultes

Le "Hey Jul" d’origine est rapidement remplacé par un "Hey Jude" qui sonnait beaucoup mieux pour son auteur. Il encourage le petit à s’accommoder de la situation, à voir du beau dans l’épreuve. "Take a sad song and make it better" (1) pour résumer.

Mais quand on vous disait que les paroles pouvaient parler à tout le monde… John Lennon, lui, a longtemps pensé que la chanson lui était adressée. Il a d’ailleurs déclaré dans les médias qu’il y voyait un encouragement à vivre sa passion avec Yoko et à aller de l’avant…

Plus de cinquante ans après sa sortie, la chanson reste l’une des plus emblématiques des Beatles.

Elle fait d’ailleurs toujours autant parler d’elle. Le 11 avril dernier, les paroles manuscrites sur une simple feuille de papier ont été vendues pour la modique somme 910.000 dollars (832.000 euros) lors d’une vente aux enchères aux États-Unis.



1. "Prends une chanson triste et rends-la meilleure."