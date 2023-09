MotoGP : Johann Zarco et Fabio Quartararo relégués hors du top 10 de la course sprint à Misano

En pâle position l’un et l’autre après des qualifications ratées, Fabio Quartararo (13e sur la grille) et Johann Zarco (16e) avaient l’opportunité de relever la tête dès ce samedi après-midi au virage de la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin.

Encore fallait-il être capable de combler une partie du handicap initial en l’espace de 13 tours seulement (54,9km).

Occasion manquée pour les pensionnaires azuréens de la catégorie reine qui ne parviennent pas à s’extirper du ventre mou du classement.

Si Zarco tire mieux son épingle du jeu dans le tumulte de la mise à feu en remontant au 12e rang, devant la Yamaha du voisin niçois, la Ducati-Pramac N°5 manque cruellement de rythme ensuite. Incapable de surprendre le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), ni de résister à l’attaque du jeune Espagnol Raul Fernandez (Aprilia-RNF) en fin de course, le Cannois finit hors du top 10 (13e).

Même motif, même punition pour Quartararo, le champion du monde 2021, modeste 14e.

Loin devant, le poleman Jorge Martin (Ducati-Pramac), encore intouchable, s’est rué vers la victoire. L’homme fort du week-end devance deux autres machines italiennes, celles de Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et de Francesco Bagnaia (Ducati).