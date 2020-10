Le présentateur Cyril Viguier et son émission "Monte-Carlo Riviera" reviennent pour une 3e saison sur TV5 Monde

Après près de 50 épisodes (26 par saison dont deux numéros spéciaux à chaque fois), cette émission bimensuelle déboule le 13 octobre pour remettre Monaco mais aussi la Côte d’Azur sur les écrans de TV5 Monde qui, depuis peu, s’est dotée d’une plate-forme numérique afin de pouvoir accentuer la distribution de ses programmes.

"La chaîne TV5 Monde est diffusée dans 200 pays et dans 14 langues, avance Cyril Viguier, le présentateur de Monte-Carlo Riviera. C’est une émission qui met en avant le mode de vie en Principauté mais aussi sur la Côte d’Azur. On peut parler d’un lifestyle azuréen en quelque sorte. On ne traite pas de l’actualité en temps réel mais plutôt des acteurs économiques, du sport, de la culture, de la gastronomie, de l’écologie qui tient une place centrale sur le Rocher. C’est important de pouvoir montrer à travers le monde la Côte d’Azur sous ce prisme."

Une troisième saison sous le signe du sourire

Et pour cette troisième saison, à quoi devons-nous s’attendre? Cyril Viguier encore: "On a voulu mettre un peu de sourires dans cette période triste, notamment liée à la crise sanitaire. Le premier épisode concernera le sport à Monaco. Comment l’activité sportive s’est adaptée à notre période actuelle. On souhaite surtout montrer des choses positives. Le deuxième épisode devrait être consacré à ces personnalités qui ont une interaction avec la Principauté sans forcément y vivre. C’est important de montrer que l’économie, la culture, le tourisme et le sport continuent sur la Côte d’Azur malgré tout "

Savoir+

Le premier épisode de cette troisième saison de Monte-Carlo Riviera sera diffusé le 13 octobre à 12h30 sur le réseau TV5 monde FBS (France-Belgique-Suisse) et le 10 octobre en Principauté, toujours à 12h30, sur la chaîne TV5 Europe. Chaque épisode est rediffusé une dizaine de fois sur les différents réseaux de la chaîne francophone.