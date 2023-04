À quoi ressemblera la chaîne TVMONACO ?

J-135 ! Le compte à rebours est lancé pour TVMONACO qui prévoit de faire son entrée dans le paysage audiovisuel monégasque le 1er septembre prochain. Ambition affichée dès ce matin à Cannes, dans le cadre du MIP TV où Salim Zeghdar, directeur général et Nathalie Biancolli, directrice générale adjointe ont prévu de dévoiler leurs projets pour la chaîne à naître à un parterre de journalistes.

En décembre 2021, après trois années d’échanges et de négociations, la Principauté de Monaco devenait le sixième pays membre du réseau TV5 Monde rejoignant le cercle des gouvernements bailleurs de fonds de ce groupe de télévision francophone international aux côtés de la France, la Suisse, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Canada et du Québec. En qualité de pays membre, Monaco devait se doter d’une chaîne de télévision nationale et indépendante, ce qui a conduit à la création du projet Monte-Carlo Riviera, devenu aujourd’hui TVMONACO.

« La première chaîne nationale monégasque, publique et généraliste, c’est historique », s’enthousiasme Salim Zeghdar qui porte le dossier depuis sa conception, secondé par Nathalie Biancolli, ex-patronne des programmes à l’international chez TF1 et France Télévisions qui apporte son savoir-faire dans cette aventure, pas commune, qu’est la création d’une chaîne. Le directeur général en dévoile, pour la première fois, les contours. Interview.

TVMONACO sera à l’antenne le 1er septembre prochain. Sous quelle forme ?

C’est une chaîne qui sera non seulement visible en Principauté mais surtout à l’international. Les foyers monégasques pourront la recevoir via leur box Monaco Télecom ou par le réseau d’antenne classique. Mais la chaîne sera aussi visible via TV5 Monde et sera reprise par des satellites et des câbles opérateurs français, ce qui nous permettra de nous retrouver dans les bouquets de chaînes proposés à leurs abonnés. Nous aurons également de gros diffuseurs américains, dont je ne peux pas encore dire les noms. Et puis certains constructeurs de téléphone vont mettre l’application de notre chaîne par défaut sur leurs produits. Ce qui n’est pas anodin car nous avons pensé TVMONACO comme un média à 360° aussi bien en linéaire qu’en numérique. Nous misons énormément sur la partie digitale via une plateforme d’abonnement gratuite où l’on pourra faire soi-même, sa programmation.

Quelle sera la ligne éditoriale de la chaîne ?

Le premier pilier de TVMONACO est d’être une référence internationale en matière d’environnement, non pas dans un esprit de culpabilité mais dans un esprit constructif. Nous voulons nous donner la possibilité et la liberté de parler de tout sujet lié à l’environnement aussi bien dans l’éducation, le sport, l’économie, le high-tech... En donnant pour chaque sujet, les clés pour comprendre. Dans un esprit un peu pédagogue, comme un mélange entre les émissions C dans l’air et Le dessous des cartes...

Sans forcement rattacher tous les sujets à Monaco ?

Non. On pourra aussi bien parler de ce que fait la Fondation Prince Albert II. Mais aussi la fondation One Drop au Canada, des tribus qui protègent leur espace marin en Papouasie, du dernier dauphin du Gange ou des façons de nettoyer l’Everest de la pollution plastique. Ce sera tous azimuts et c’est pourquoi nous avons créé des partenariats avec l’UNESCO, avec des universités nord-américaines, avec des associations humanitaires et environnementales, avec des entreprises un peu partout dans le monde. Et nous travaillerons aussi avec des sociétés qui veulent coproduire, avec nous, des émissions sur des thématiques liées à l’environnement.

En privilégiant quels types de format ?

Des documentaires, des reportages, des magazines, des talk-shows mais toujours avec des histoires à raconter. C’est le leitmotiv de la chaîne pour que les téléspectateurs se sentent intéressés par ce qu’ils sont entrain de voir. Et que la chaîne soit valeur d’exemple et porteuse de solutions.

Quelle sera la place pour l’information quotidienne ?

L’actualité est notre deuxième pilier. mais nous ne voulons pas faire de cette chaîne, une chaîne info. Nous aurons un journal télévisé monégasque de 30 minutes, du lundi au vendredi avec 20 minutes pour parler de l’actualité de la Principauté. Puis dix minutes avec un invité qui sera questionné sur des sujets d’actualité pour apprendre à le connaître. Nous pourrons recevoir aussi bien des personnalités monégasques, que des personnalités de passage à Monaco. Ou des invités étrangers que nous convierons à l’antenne en fonction des sujets. Le week-end, c’est le sport qui sera mis en avant, sur ce créneau. Nous entendons parler de toutes les disciplines. Des sports qui font la une bien sûr, mais aussi de ceux dont on parle un peu moins. Et également du handisport. C’est important pour moi, de mettre en lumière ces athlètes extraordinaires, toute l’année, et pas seulement lors des Jeux paralympiques.

D’autres thématiques sont envisagées ?

Nous évoquerons aussi l’art de vivre, ou plutôt l’art de bien vivre dans notre région, sur une bande littorale que nous avons défini allant de Gênes à Perpignan, pour montrer avec des documentaires toute l’attractivité et la beauté de ce bord de Méditerranée en parlant patrimoine, culture, gastronomie, santé...

L’antenne sera-t-elle incarnée par des personnalités du monde de la télévision ?

Nous aurons quelques personnes incarnantes sur des magazines. Mais la volonté de notre chaîne, globalement, est de fabriquer nous-mêmes des incarnants. Nous avons choisi des gens avec une certaine compétence, une certaine vision, un certain ton. Qui ne sont pas forcément connus et qui vont connaître une popularité, je l’espère, au travers de TVMONACO.

Les équipes sont déjà à l’œuvre ?

Nous avons déjà une trentaine de salariés, nous allons arriver à une cinquantaine de collaborateurs. Et nous disposons déjà de 1 300 heures de programmes achetés ou en co-diffusion. Plus une centaine d’heures de programmes en cours de production. Nous tablons sur 300 heures de programmes fabriqués cette année.

Quel sera le modèle économique de la chaîne ?

Aujourd’hui, 100 % du budget provient de l’État monégasque. Il y aura de la publicité à l’antenne mais je dois dire que ce ne sera pas la source de financement principale. Nous espérons dégager des revenus via des collaborations avec des chaînes, des mécènes, des entreprises pour créer de la production liée à des questions environnementales. Et de ce contenu, en revendre les droits de diffusion à l’international pour générer des revenus.

TVMONACO sera une chaîne 100 % francophone ?

Tous les contenus seront en français, oui. Mais nous ne nous interdirons pas d’avoir des contenus en langue étrangère, qui seront sous-titrés en français. Et non pas doublés, car nous tenons à garder la version originale.