Ivre après une dispute amoureuse, un "artiste renommé" se blesse dans un accident de scooter à Monaco

Même si l’on s’aime, vivre ensemble rime parfois avec désaccords. C’est une dispute amoureuse qui a poussé un artiste plasticien à s’enivrer, le 9 octobre. L’erreur aurait pu lui être fatale.

Vers 3h30, les policiers sont prévenus d’un accident sous le tunnel Louis-II. Un scooter vient de percuter un muret et l’engin est renversé au milieu de la chaussée. À l’arrivée des services de sécurité, un homme ivre est allongé à côté sur le sol. Il est gravement blessé à la jambe droite et à la main gauche.

"Heureuse de voir cet homme vivant"

Mardi, le pilote était à la barre du tribunal correctionnel.

"On vous a d’abord conduit à l’hôpital, rappelle le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle. Puis on a mesuré votre alcoolémie: 0,80mg par litre d’air expiré! Deux fois le taux délictuel! Vous êtes resté longtemps en observation pour diverses blessures graves. Quand on a pu vous interroger sur les faits, vous pensiez avoir bu deux verres de vin au cours d’un dissentiment sérieux avec votre compagne. Très énervé, vous êtes allé à La Rascasse où vous avez cédé à plusieurs shots de vodka et bu encore du vin."

Le prévenu reconnaît les faits et ajoute: "Quand j’ai eu l’accident, j’allais justement au Méridien pour me restaurer. Car je n’avais rien dans l’estomac. C’est une erreur. Je regrette."

"Un artiste renommé"

Dans ses réquisitions, le premier substitut Cyrielle Colle est "heureuse de voir cet homme aujourd’hui vivant".

"Ce tunnel, ce n’est pas un secret, est accidentogène et Monsieur n’a blessé que lui-même. Il a pris conscience de la gravité de son comportement par la procédure et la garde à vue. Un taux de 0,80mg/l correspond à une peine d’emprisonnement de huit jours. Comme c’est un primo-délinquant vous l’assortirez du sursis."

En défense, Me Céline Martel-Emmerich plaide la clémence pour son client, "déjà lourdement sanctionné à titre personnel".

"Ses doubles fractures à la jambe et à la main ne lui permettront plus de travailler normalement pour longtemps encore. C’est un artiste renommé et un partenaire précieux de Pierre Cardin. Il ne pourra plus remonter sur son scooter pour un bout de temps. Il était sorti sans sa compagne et il a commis l’erreur gravissime…"

À l’heure du délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à 1.000€ d’amende plus une contravention à 45€.