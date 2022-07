Pourquoi cette décision du Tribunal suprême de Monaco sur le logement porte un coup dur aux Enfants du pays

Secteur protégé : une décision « historique » du Tribunal suprême

"La décision rendue par le Tribunal suprême de Monaco, sur la requête de l’Association des propriétaires de Monaco, est historique, souligne Me François-Henri Briard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, à l’issue de l’annulation de quatre articles de la loi n° 1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux d’habitation en secteur dit protégé. Jamais cette juridiction n’avait censuré aussi clairement le législateur monégasque pour avoir porté au droit de propriété une atteinte aussi disproportionnée."

L’avocat parisien et Me Arnaud Zabaldano ont défendu le recours pour atteinte aux droits fondamentaux des propriétaires. Et le Tribunal suprême (1) vient de leur donner satisfaction.

Il était notamment relevé que le "coût de la construction" remboursé par l’État, quand il bénéficie d’un transfert forcé, ne correspond pas du tout à la valeur vénale du bien en cause. Les juges ont alors abrogé les articles 1er et 8 et 3 et 10 (partiellement) de la loi 1.508.

Pour Me Arnaud Zabaldano, "cette décision trace, avec fermeté, les limites aux atteintes que le législateur peut porter aux droits des propriétaires. La Haute Cour a jugé que ces bornes ont, en l’espèce, été dépassées alors que l’État et le Conseil national peuvent parvenir aux objectifs qu’ils entendent poursuivre en matière de logement par d’autres moyens plus respectueux des droits protégés par la Constitution monégasque."

(1) Le Tribunal était composé du Président Didier Linotte, du vice-président rapporteur Didier Ribes, et de ses membres Philippe Blacher, Stéphane Braconnier et Guillaume Drago.