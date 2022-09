Handball: les Toulonnaises punies par Dijon

Au jeu de la sanction, Dijon a puni Toulon. Ce vendredi soir, pour leur quatrième match de la saison de LFH – le troisième au palais des sports , la JDA a balayé le TMV 38 à 28. Les Bourguignonnes ont creusé notamment l’écart au score en milieu de première période, profitant de presque chaque perte de balle ou approximation toulonnaise.

Sans oublier les engagements très rapides de la JDA qui a utilisé à merveille la nouvelle règle mise en place cette saison sur les terrains de LFH ou encore de Starligue (1). "On savait qu’avec cette règle de l’engagement rapide, elles allaient miser sur leur vitesse. On a mis trop de temps à réagir, déplorait Stéphane Plantin, entraîneur du TMV, au coup de sifflet final. D’autant que presque chaque perte de balle nous a été fatale. Elles avaient de la rotation pour nous imposer ce rythme certes, mais nous aurions dû mieux nous adapter. On n'a pas assez couru, on se cache trop."

1. Nouvelle zone d’engagement :après avoir encaissé un but, le joueur ne doit plus effectuer la remise en jeu avec un pied sur la ligne médiane. Désormais, cette exécution peut se faire dans une zone de remise en jeu de quatre mètres et en mouvement.