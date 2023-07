Coupe de France de beach handball: Le joueur de l’AS Monaco, Alessandro Benini, au pied du podium

Un mois et demi après avoir fait l’Euro avec l’Italie, l’arrière monégasque a donné corps et âme tout au long du week-end et guidé ses partenaires vers les phases finales en apportant son expérience.

Un objectif raté de peu

Vainqueurs l’an passé de la première édition de cette coupe de France, les Azuréens avaient fait de leur principal objectif de doubler la mise et de conserver leur titre. Mais ils n’y sont malheureusement pas parvenus.

Vainqueurs avec brio lors de la phase de poule contre les Hauts-de-France et Auvergne Rhône-Alpes, l’équipe dirigée par Vincent Pons a dû sortir le grand jeu pour se défaire de l’Ile-de-France en quart de finale en s’imposant aux shoots-out (la séance de penalties).

Même scénario en demi-finale contre le Grand-Est mais avec une défaite à l’issue. PACA termine ainsi au pied du podium, à la 4e place. Évidemment, il y avait de la frustration dans la tête des Azuréens comme l’explique Alessandro Benini: "On n’a pas réussi à réaliser notre objectif. Je pense que le niveau cette année était plus élevé que l’an passé et qu’il y avait un esprit plus compétitif. On a manqué un peu d’expérience dans les matchs décisifs. On peut tout de même être content car la plupart de nos matchs se sont disputés but par but de la première à la dernière minute."

Du positif

Malgré l’échec sportif, celui qui a commencé le beach handball à l’âge de 15 ans n’oublie pas le positif de cette nouvelle expérience avec l’équipe PACA: "On avait une nouvelle équipe cette année avec des joueurs qui ne se connaissaient pas avant le début du tournoi. Malgré ça, on a construit une relation spéciale qui nous a permis d’arriver en demi-finale. C’était un plaisir de participer pour la deuxième fois à la coupe de France, de découvrir de nouvelles équipes et de nouveaux joueurs. C’est une expérience toujours spéciale."