"Il était temps que je tourne la page": après 26 ans de carrière, le gymnaste Julien Gobaux tire sa révérence à Monaco

L’international français et pensionnaire de l’Étoile de Monaco, auteur d’une carrière remarquable en tous points, a finalement décidé de tourner la page. La plus grande de sa vie. Il l’a annoncé sur ses réseaux le 27 juillet: "Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est évidemment avec beaucoup d’émotions que j’écris ce message. Ce sport qui pendant ces 26 années m’a fait pleurer, rire, peur, mal, douter, gagner, perdre… Je pars la tête libre."

Julien, pourquoi avoir fait le choix de terminer votre carrière?

Arrêter ma carrière est une décision que j’ai prise depuis le mois de février. J’ai commencé à me poser cette question lorsque j’ai eu cette blessure à la cheville en septembre dernier. Ça m’avait déjà fait réfléchir, encore plus lorsque j’en ai cumulé une autre à l’épaule. Je suis parti en vacances avec des amis, et quand ils évoquaient leur situation professionnelle, je me suis dit qu’il fallait moi aussi que je passe à autre chose. Qu’il était temps de tourner la page.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours de près de 26 ans?

J’ai commencé dès le plus jeune âge, à 5 ans au club de Soissons. Par la suite, mes parents ont déménagé à Nantes en 1996 pour mon frère qui faisait lui aussi de la gym. Et moi je suivais ses traces. Il a toujours été plus fort que moi jusqu’à mes 16-17 ans. J’ai été dans ses pas une fois de plus en rejoignant Antibes de 2000 à 2006. J’ai arrêté un an car l’autorité de mon entraîneur ne me convenait pas du tout. Et après j’ai rejoint Monaco en 2007, j’y ai passé 15 années formidables au sein d’une véritable famille.

Comment avez-vous été convaincu de reprendre le chemin de la gym en 2007?

La gymnastique me manquait, et Thierry Aymes [coach de Monaco, N.D.L.R.] a su me convaincre de rejoindre la Principauté. C’est un club où il n’y a pas autant de pression du résultat. C’était bien plus cool et ça s’est super bien passé. Nous avons tissé des liens très forts.

Quelle est votre relation avec Thierry Aymes?

Au début, c’était une simple relation gymnaste-entraîneur. Et puis, petit à petit je me sentais comme dans ma propre famille. J’ai toujours été accueilli comme le troisième enfant, et j’avais vraiment l’impression d’être comme à la maison. Il m’a tendu la main, et sans lui ce parcours aurait été impossible pour moi. Il a été la pièce maîtresse de ma carrière, présent dans les bons comme dans les mauvais moments. C’est ce qui fait que ça a si bien fonctionné. C’était ma famille de substitution.