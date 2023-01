Le golfeur cannois Victor Dubuisson en lice à Abu Dhabi : "Il faut me souhaiter un peu de réussite"

L’Abu Dhabi HSBC Championship débute ce jeudi jusqu’à dimanche avec comme partenaires de jeu les Anglais Lee Westwood et Ross Fisher. Abu Dhabi, un bon souvenir pour l’ambassadeur du Old Course Cannes Mandelieu qui compte deux victoires sur le circuit. Le Cannois s’élancera à 8h45. Interview.

Vous débutez votre saison par un tournoi qui vous a réussi l’an dernier ?

Effectivement, j’avais terminé 4e. Je n’avais pas très bien joué en 2021 et pour ce premier rendez-vous de 2022 à la même période, j’avais été performant en jouant la gagne. Malheureusement pour moi la suite de ma saison ne m’a pas été favorable.

Quel bilan faites-vous de 2022 ?

Ça avait très bien commencé avec ce résultat, puis après j’ai enchaîné des problèmes personnels qui m’ont miné, ainsi qu’une gêne persistante au dos. J’ai bataillé sans prendre de plaisir.

Cela vous a obligé à déclarer forfait sur quasiment la moitié des 17 tournois que vous avez disputés. Expliquez-nous…

Je n’étais pas bien et en même temps j’avais besoin de jouer. J’ai voulu enchaîner beaucoup de tournois sur la fin de saison mais malheureusement à chaque fois mon hernie m’a empêché d’aller plus loin. J’ai fait la bêtise de continuer et d’insister au lieu de vraiment breaker. Je n’avais pas la crainte de perdre mon droit de jeu puisque je bénéficiais encore d’une exemption, mais la fin de saison a été laborieuse.

« Si je n’avais plus envie, je serais sur mon bateau »

Certains disent que vous n’avez plus envie de jouer au golf, que vous ne vibrez plus ?

Franchement, si c’était le cas, pourquoi je prendrais l’avion pour disputer les tournois ? Si je n’avais plus envie, croyez-moi, j’arrêterais et resterais tranquille sur mon bateau. Mais les gens ne se rendent pas compte ce que c’est de jouer 13 ans sur le circuit. Ils ne voient pas ça comme une réussite alors que c’est comme ça qu’on juge une carrière, sur la durée.

Comment voyez-vous cette saison 2023 ?

Je me sens bien. J’espère qu’elle sera mieux que celle de l’an dernier même si paradoxalement j’avais débuté par un super résultat. Je sens que ça va se jouer encore une fois sur le putting. C’est toujours comme ça. C’est ce qui vous sépare d’une victoire ou non. Il faut me souhaiter un peu de réussite car je me sens bien et je joue bien. Je joue même mieux que lorsque j’ai fait de grosses saisons avec des résultats. Je vais m’appliquer à respecter mon agenda de jeu, être patient, même si la victoire ou les bons résultats ne viennent pas. Mon ami italien Guido Migliozzi ne touchait pas une balle l’an dernier en début de saison et ça ne l’a pas empêché de remporter l’Open de France. C’est le côté magique et ingrat de ce sport.

« Finalement, avant, c’était bien aussi...»

Comment vous êtes-vous préparé ?

Je suis retourné voir ces dernières semaines mon coach Benoît Ducoulombier que je n’avais pas vu depuis longtemps donc on a remis en place certaines choses dans mon swing. Ce sont de petites choses, pas de gros chantiers. On ne s’en rend pas forcément compte mais on se dérègle toujours un peu avec le temps. J’ai également pas mal vu mon ostéo afin de préserver mon dos.

Il y a un tournoi qui vous tient particulièrement à cœur c’est le Pro AM Jean-Dominique Camerini au Old Course Cannes Mandelieu du 2 au 5 février ?

Oui en tant qu’ambassadeur du Old Course on a toujours envie de disputer le tournoi phare de son club. C’est la 25e édition et c’est toujours un moment à la fois convivial et chaleureux. Le plus beau Pro Am à mes yeux pour l’ambiance. Malheureusement le calendrier sur ce début d’année est dense et je vais devoir très bien performer dès le début pour pouvoir me libérer. On a la sensation que les médias vous laissent un peu plus tranquille.

C’est appréciable pour vous qui n’avez jamais trop apprécié être sous les projecteurs ?

C’est normal qu’ils me laissent tranquille, je joue moins bien. Forcément il n’y a pas beaucoup d’intérêt à parler de moi. C’est là où on se dit aussi que finalement, avant, c’était bien aussi. Mais ça reviendra avec les résultats. Je ne cours pas après ça, mais oui, j’ai envie de bien jouer et gagner à nouveau.

Le Varois Alexander Levy effectuera ses débuts lors de ce tournoi (9h15) tout comme l’Antibois Julien Brun (9h35). Un seul Azuréen manquera à l’appel : suite à une erreur d’inscription le Grassois Romain Langasque ne pourra pas disputer ce tournoi.