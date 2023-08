Le milieu de la Juventus Denis Zakaria à un pas de l'AS Monaco

L’AS Monaco est sur le point de signer sa troisième recrue de l’été. Après le gardien Philipp Köhn et le défenseur central Mohammed Salisu, le club va sauf retournement de situation s’attacher les services de Denis Zakaria, le milieu de terrain international suisse de la Juventus de Turin.

L’ASM et la Vieille Dame ont trouvé un accord de principe autour d’une indemnité de transfert d’environ 20 millions d’euros, avec selon la presse italienne un important pourcentage à la revente.

Entamées depuis plusieurs semaines, les négociations avaient un temps porté sur un prêt avec option d’achat obligatoire, une solution qui a été rapidement abandonnée en raison des besoins de liquidités du club turinois.

Denis Zakaria est désormais attendu à Monaco pour y passer sa visite médicale.

Le joueur de 26 ans, milieu moderne avec une grosse capacité de projection, était notamment courtisé par West Ham et Lens. Il va retrouver en Principauté son ami Breel Embolo, qui n’a dit que du bien du club du Rocher, et Adi Hütter, son ancien coach aux Young Boys Berne et au Borussia Mönchengladbach.

L’Autrichien, qui a fait de la venue de son ancien joueur une priorité, a d’ailleurs beaucoup pesé dans ce dossier. La Juventus de son côté va réaliser une belle plus-value pour un joueur acheté 10 millions d’euros (avec bonus) à Gladbach à l’hiver 2022.

Après cinq années en Allemagne où il a disputé 146 matchs (11 buts), Denis Zakaria ne s’est jamais imposé dans le Piémont et n’entrait pas dans les plans du coach Massimiliano Allegri. Prêté la saison dernière à Chelsea, il n’a pas davantage convaincu avec 11 petites apparitions seulement, dont la dernière remonte au 15 avril contre Brighton. Le Suisse avait ensuite totalement disparu de la rotation et les Blues avaient décidé de ne pas lever l’option d’achat qui était assorti au prêt.