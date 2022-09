Le défenseur Guillermo Maripan prolonge jusqu'en 2025 à l'AS Monaco

Arrivé en 2019 du club espagnol du Deportivo Alaves pour 18 millions d'euros, Maripan a, depuis, disputé 100 rencontres, toutes compétitions confondues (79 en Ligue 1, 10 en coupes nationales et 11 en coupe d'Europe), et inscrit 11 buts sous les couleurs monégasques.

"Guillermo n'a cessé de progresser depuis son arrivée, a indiqué le directeur sportif Paul Mitchell sur le site du club. C'est un battant, un joueur de caractère avec un rôle important au sein de notre dispositif défensif. Le voir s'inscrire dans la durée avec nous est un signe de son ambition et de sa volonté de poursuivre sur cette voie."

Le défenseur central international chilien (38 sélections) avait été approché cet été par différents clubs italiens.

Le 11 septembre dernier, lors de la 7e journée de L1, il a été blessé aux abdominaux contre Lyon (2-1) après avoir marqué un but, et n'a, depuis, plus joué avec le club de la Principauté.