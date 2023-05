L’ASM n'a plus son destin en main dans la course à l'Europe

Habitués depuis deux ans à vivre des fins de saison canon, les Monégasques partaient cette fois de moins loin mais ils ont calé au pire des moments, dans des proportions difficilement explicables et excusables, en enchaînant les déconvenues à un rythme affolant, comme encore samedi à Rennes.

Battus 2-0 sans qu’il n’y ait rien à redire tant ils ont été dominés et sur un fil tout au long de la partie, les hommes de Philippe Clement se sont accrochés tant bien que mal au courage. C’était déjà mieux que contre Lens, Montpellier ou Lyon mais bien trop peu aussi pour empêcher le SRFC de leur marcher dessus.

Après avoir abandonné l’objectif Ligue des Champions en cours de route, l’ASM semblait avoir au moins un matelas d’avance assez conséquent pour ne pas s’inquiéter de voir la Ligue Europa lui échapper mais son effondrement au printemps et quatre défaites, dont celle de trop en Bretagne, sur les six derniers matchs ont suffi à relancer ses poursuivants, qui n’en demandaient pas tant.

Le LOSC comptait six points de retard au soir de la 30e journée. Il en a désormais un d’avance sur Monaco quand les Rennais, qui pointaient 8 unités derrière le dépassent désormais à la différence de buts. L’ASM, qui l’a bien cherché et peut même encore finir septième, n’a plus son destin entre les mains et tout se jouera dans une semaine avec la réception de Toulouse (13e) tandis que Lille se déplacera chez le relégué Troyes (18e) et Rennes ira à Brest (14e). "Ça serait certainement un gros échec de ne pas être européen mais on n’en est pas encore là", veut croire Philippe Clement, un entraîneur qu’on voit mal résister à cette fin de saison complètement ratée, même en cas d’alignement des planètes samedi prochain.

Il est clair, au vu de certaines attitudes, que les messages du Belge ne passent plus auprès d’une partie d’un vestiaire sclérosé par la frustration des uns, la lassitude des autres et les envies d’ailleurs de beaucoup.

L’ASM manque de confiance et de certitudes actuellement mais surtout de caractère, de leaders, d’un vrai capitaine capable d’éteindre les incendies et sonner les révoltes (Wissam Ben Yedder a beaucoup de qualités mais pas celles-là), et surtout d’une ligne de conduite collective. Comme il a trop souvent été sauvé par ses individualités, Monaco a plongé en même temps que ses cadres devenaient défaillants (Caio Henrique, Fofana, Ben Yedder entre autres), étaient moins impliqués ou stoppés par des blessures (Embolo, Volland).

Seul joueur à s’être arrêté en zone mixte dans les travées du Roazhon Park samedi, Krépin Diatta a eu des mots forts et honnêtes. "Sur les six derniers matches, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens. On a juste abandonné là où il ne fallait pas. On a tout gâché. Ne pas être européen serait plus qu’un échec. Je n’ai pas les mots. Quoique l’on dise, on a vraiment baissé les bras."

Certes donnés à chaud, les propos de l’international sénégalais sont assez révélateurs du malaise qui règne actuellement à l’AS Monaco, avec un staff impuissant, des prises de parole qui n’ont aucun effet, qu’elles soient bienveillantes ou plus musclées, et des joueurs qui n’en peuvent plus de cette saison à rallonge, sans avoir fait assez pour se la rendre plus agréable.

Diatta encore: "On va essayer de faire le job, samedi prochain, et on verra ce que cela va donner. Si on va réagir ou continuer à dormir. Déjà que c’est la honte, il vaut mieux que l’on fasse le travail."

Gagner et espérer.