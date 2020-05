Bienfaits de la pizza, nouveaux aliments à la mode... Cinq choses à savoir sur la nutrition et le foot

Quand on joue à 21h à l’extérieur, on arrive vers 3h du matin à la maison. C’est une problématique.En général on mange dans le bus pour aller à l’aéroport après le match car je veux que le temps de vol soit un temps où le corps se calme, où l’on se repose. On interdit tout ce qui est Coca-cola, café et thé dans l’avion. On a des gels de jus de cerise concentrés avec beaucoup de mélatonine qui permet de calmer avant le sommeil. Il ne faut pas d’excitant. Quand un match se termine, je donne à chaque joueur son milk-shake de récupération pour s’hydrater avec du sucre, protéines et minéraux. Des fruits également puisqu’on y trouve aussi de l’eau. Puis, avant la douche, je donne l’option de la pizza 20 minutes après le match.Puis, enfin, il est l’heure de bien manger: pâtes au saumon, riz et poulet."

3. L’eau, mais aussi le lait

"Le plus important, c’est l’hydratation après l’effort.Mais dans l’eau, il n’y a pas beaucoup de minéraux pour la récupération. Quand un joueur se dépense en match il perd beaucoup de sodium ce qui entraîne la déshydratation.Il faut corriger ça pour améliorer la récupération. Moi, après la rencontre, je favorise le lait. Car on trouve aussi des protéines et on peut bien le mélanger avec des fruits et des compléments comme de la protéine pure