Balogun dans son jardin... Les notes des joueurs de l'AS Monaco après le succès à Reims (1-3)

Köhn (7): il n'a pas décroché le premier clean sheet à l'extérieur qu'il espérait avec l'ASM, pris à contre-pied par le penalty de Theuma, mais sa parade main gauche devant Nakamura laisse l'ASM à 0-0. Et sa manchette en fin de match sur le tir de Diakhon est aussi belle. Costaud dans les airs, cette prestation rassure sur sa capacité à s'imposer sur le Rocher.

Singo (5): il n'a pas été aussi impactant que lors de ses premiers matchs, mais il n'a pas commis d'erreur et a écarté des ballons chauds.

Maripan (7): si on met de côté sa vilaine relance sur l'occasion de Nakamura (11'), il a été au four et au moulin. Il a tout repoussé de la tête ou du pied. Daramy n'a bénéficié d'aucune latitude pour s'exprimer.

Magassa (2): ses premières relances, toutes contrées ou ratées, ont suffi à comprendre qu'il n'était pas dans son assiette. Tout près de découper Munetsi sur un tacle mal maîtrisé (35'), il loupe le Zimbabwéen et évite le rouge. Il a livré son plus mauvais match de la saison, avant sa suspension contre Metz. Remplacé par MATSIMA (46', 4), qui concède bêtement un penalty et loupe le cadre d'un cheveu (72').

Diatta (6): il n'avait plus débuté en L1 depuis le 7 mai à Angers et le Sénégalais avait beaucoup à prouver tant il déçoit depuis son arrivée. Il ne s'est pas caché dans le travail défensif. Il a assuré de bonnes couvertures. Son match s'éclaire avec son centre sur le but de Jakobs, au bout de sa troisième percussion.

Fofana (6): il a mis du temps à serrer Theuma et à neutraliser la patte gauche du Maltais. Camara lui a donné des conseils en première période pour l'aider. Il enfile ensuite ses habits de lumière et devient passeur pour Balogun. Remplacé par CAMARA (90').

Zakaria (6): il a essayé de gagner des mètres balle au pied mais il n'a pas brillé dans ses transmissions dans le premier acte, à l'image de ce ballon qu'il porte trop, tuant un surnombre côté droit (21'). Davantage souverain après le repos, il s'illustre en décalant Jakobs sur le but de Ben Yedder.

Jakobs (7): solide dans le duel, le Sénégalais n'est pas toujours rassurant dans son placement défensif. Quand il monte, il met du temps à se replacer. Reste qu'il a livré un match référence dans son histoire personnelle avec l'ASM. Il a mis son premier but et déposé une galette sur la tête de Ben Yedder. De quoi lui donner confiance.

Golovin (4): seul meneur de jeu, il s'est fait secouer dans les duels et fut discret dans la construction. Il a touché trop peu le cuir. Remplacé par MINAMINO (73'), tout près de lober Diouf.

Ben Yedder (7): il est redoutable dos au but, ce dont Clement doutait la saison dernière. Il fait remonter le bloc et sert Diatta dans un timing parfait sur le 0-1. Il affiche un vrai sens du collectif en ce moment. Trop altruiste, il oublie de frapper et remise sur Balogun (59'), puis écrase sa frappe après avoir fait danser la défense (65'). Mais l'instinct du buteur est toujours là. Sa tête est placée au millimètre et lui offre son cinquième but de la saison.

Balogun (8): il a inscrit, en puissance, son troisième but avec l'ASM. Une réalisation qu'il n'a pas fêtée par respect pour ses anciens supporters, mais qui récompense son match colossal. Sa vitesse a semé le chaos. M. Ben El Hadj, laxiste sur certains accrochages, est le seul à ne pas avoir vu son talent dévastateur. Remplacé par AKLIOUCHE (82').

Coach (8): il a réinstallé le duo Balogun-Ben Yedder. Le pari était osé. Il l'a gagné.

Match (8)

Arbitre (3)