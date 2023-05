Offrez-vous un petit bout de la cité du 7e art avec l'association Résines à La Bocca

"Chacun peut avoir un petit bout de Cannes! " Yann Le Ruyet chargé de développement pour l’association Résines, montre les différents objets fabriqués dans l’atelier de La Bocca à partir – entre autres – des bâches du Festival de Cannes: trousses de toilette, sacs, cabas, set de table, tabliers, porte-bouteilles, porte-cartes...

"On fait en fonction de la matière que l’on récolte, et pas l’inverse!"

L’upcycling, c’est tout le principe de cette association qui est également Structure de l’insertion par l’activité économique (SIAE). "On est une entreprise sociale apprenante!"

Vingt et un salariés à temps plein sont formés à différents postes pour créer ces cadeaux et autres souvenirs.

"Ce sont des gens qui sont éloignés de l’emploi depuis un certain temps. L’objectif est de leur redonner un cadre, un rythme. C’est un tremplin pour retrouver le monde du travail." Dans l’atelier de La Bocca, les compétences de chacun sont valorisées. "Ils sont formés pour chaque étape, l’élaboration des patrons, la coupe, la couture, la finition..."

2.000 bâches récupérées chaque année

L’association, qui œuvre depuis presque 23 ans sur le territoire, récupère près de 2.000 bâches chaque année auprès de la ville de Cannes.

"Elles proviennent de tous les événements qui ont lieu comme CanneSeries, Sales and the City... Celles du Festival ont beaucoup de succès", constate Yann Le Ruyet qui précise: "On récupère aussi d’autres matières, par exemple beaucoup de jean auprès du Secours Populaire, des toiles de jute d’un spécialiste du café, des filets de trampoline d’une grande enseigne sportive et même des combinaisons de plongées et des bouées! Tout est recyclé. Par exemple, on fait des patchwork pour utiliser toutes les petites chutes."

Résultat, du fait main 100% made in Cannes et des pièces uniques vendues à petit prix dans la boutique jouxtant l’atelier situé au 1 rue Saint-Vincent-de-Paul.

Des bandeaux pour cheveux à 7 euros, des porte-cartes à 5 euros, des petits sacs aux grands cabas entre 15 et 50 euros, des chouchous à 3,50 euros...

"En fonction des morceaux utilisés ça ne rendra pas pareil sur une trousse ou une autre par exemple. Chaque exemplaire de chaque objet est unique! On essaye d’avoir des nouveautés régulièrement et de se renouveler."

En savoir plus: Résines, 1 rue Saint-Vincent-de-Paul. 09.83.61.11.12 ou www.resinesesterel.fr