Le style de Wes Anderson est-il en train de s’essouffler? La "battle ciné" de la rédaction de Nice-Matin

Dans le coin bleu, Aurore Harrouis. Elle sort de la séance avec un avis plus que positif. Pour elle, ce long-métrage est une réussite. Il rattrape The French Dispatch, où Anderson avait largué son public. L’esthétique, les couleurs, l'ambiance, les personnages et le casting soyeux, tout y est!

Aurore est emballée, alors la note est évidente: 3 palmes sur 4.

Face à lui, dans le coin rouge, Jimmy Boursicot. Lui n'a pas compris où voulait aller le réalisateur. Il s'en est presque endormi avant la fin de la séance. Par chance, le casting (même si "surexploité") et la beauté des plans font chavirer son cœur et offrent quelques points positifs au film.

Résultat en dents-de-scie : 2 palmes sur 4.