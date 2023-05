Interdiction de manifester, gala de l'amfAR... Les dernières informations à quatre jours de l'ouverture du Festival de Cannes

Des airs de Hollywood sur un Boulevard de la Croisette très sécurisé... C'est ce qui semble se dessiner à quatre jours de l'ouverture du 76e Festival de Cannes.

Empêtrée dans une grève des scénaristes qui a mis les tournages à l'arrêt aux Etats-Unis, l'industrie du 7e art aura, du 16 au 27 mai, les yeux tournés vers le Palais des Festivals. Voici les dernières informations à quelques jours du début des festivités.

Interdiction de manifester durant toute la durée du Festival

Ce vendredi 12 mai, la préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué, via un arrêté avoir pris la décision d'interdire toute manifestation et rassemblement de personnes sur la voie publique durant toute la durée du Festival de Cannes.

Une décision prise en raison d'un "risque majeur de trouble à l'ordre public" mais pas seulement. Compte tenu de l'affluence attendue et des effectifs policiers déjà affectés à la sécurisation de l'évènement, ces derniers ne seront pas en mesure, selon la Préfecture, de "l'ensemble des troubles à l'ordre public" qui pourraient survenir.

Un Festival très vidéosurveillé

Sur le même registre, la 76e édition du Festival de Cannes sera de nouveau placé sous haute sécurité cette année, grâce à un millier de policiers, gendarmes et agents de sécurité privée, avec une attention particulière portée à d'éventuels "rassemblements de personnes", sur fond de tensions sociales.

Aux policiers de la Direction départementale de la sécurité publique et aux gendarmes viennent s'ajouter quatre compagnies de CRS, ainsi que "près de 200 agents de la police municipale cannoise, qui comprend une brigade cynophile, une brigade équestre et des motards présents de jour comme de nuit", détaille la municipalité de Cannes.

Pendant la durée du festival, des herses ainsi que des bornes anti-intrusion seront disposées sur les zones les plus sensibles, "actionnées et contrôlées" depuis le Centre de protection urbain de la police municipale, qui dispose de 833 caméras de vidéo-surveillance, "une pour 88 habitants, soit le réseau le plus dense de France", assure la mairie.

Les stars attendues

Côté glamour cette fois, les stars sont attendues de pied ferme. Dans la famille Depp, Cannes a vu grandir le père, qui va tenter un grand retour: il est la tête d'affiche du film d'ouverture, "Jeanne Du Barry", où il joue Louis XV. Quelques jours après, c'est sa fille, Lily-Rose Depp, qui montera les marches, pour son rôle de jeune pop star dans la série "The Idol".

Almodovar, grand habitué de Cannes dont il a présidé le jury en 2017, n'a jamais tenu rigueur au festival de ne pas lui avoir décerné une Palme d'or, revient avec l'un des projets les plus "hype" de la sélection, un court-métrage (25 min) aux allures de western, qui raconte l'histoire d'amour entre deux hommes, joués par Ethan Hawke et Pedro Pascal, acteur d'origine chilienne au firmament. Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks viendront défendre le nouveau film de Wes Anderson "Asteroid City", en lice pour la Palme d'or.

The Weeknd sera présent sur le tapis rouge cannois en qualité de co-créateur et acteur de la très attendue série "The Idol", histoire d'une jeune pop star (Lily-Rose Depp) victime d'une dépression nerveuse. Natalie Portman est attendue sur la Croisette aux côtés de Julianne Moore (elle aussi Oscarisée) et du réalisateur américain Todd Haynes, pour défendre le drame "May December", en lice pour la Palme d'or. Harrison Ford et Steven Spielberg monteront aussi les marches pour le dernier volet d'Indiana Jones. Martin Scorsese, viendra présenter son dernier film avec ses acteurs fétiche Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, l'acteur Michael Douglas ("Wall Street", "Basic Instinct") recevra une Palme d'or d'honneur. Et bien sûr d'autres surprises seront sûrement à venir.

Queen Latifah en maîtresse de cérémonie au gala de l'amfAR

En marge du Festival de Cannes, chaque année, un très prestigieux gala de bienfaisance est organisé par l'amfAR, au profit de la recherche contre le Sida. Cette année, l'évènement se tiendra, une fois encore à l'Eden Roc d'Antibes et se déroulera le 25 mai prochain. Au programme des festivités cette année: un show emmené par la reine du hip hop et actrice Queen Latifah.

Pour assurer le spectacle entre deux ventes aux enchères: Bebe Rexha, Adam Lambert ou encore Gwladys Knight. Un défilé de mode organisé par Carine Roitfeld aura également lieu. Aston Martin fêtant ses 101 ans cette année, la marque de luxe britannique a décidé de mettre aux enchères un modèle Aston Martin unique.

Seront également à la vente, des vêtements du défilé de mode, des œuvres d'art contemporaines ainsi que des expériences luxueuses en tout genre. Le thème du défilé de mode de cette année sera "Icônes" et comprendra des looks de créateurs emblématiques et portés par des top modèles stars.