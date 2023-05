Brad Pitt se lance dans le gin et présentera son spiritueux en marge du Festival de Cannes dans un hôtel mythique

Après le vin, le studio de musique... place au gin. Cette semaine, Brad Pitt, la Famille Perrin avec qui il est associé, et Tom Nichol ont annoncé le lancement du gin The Gardener, une boisson "London dry gin" qui sera officiellement présentée lors du 76e Festival de Cannes.

En effet, la boisson a été, à en croire les protagonistes, conçue comme un "hommage à cet incomparable art de vivre que le Festival de Cannes incarne depuis plus d'un demi-siècle".

Un cocktail créé pour l'occasion

Alors pour marquer l'évènement, c'est au Carlton, que se déroulera l'évènement. Un cocktail baptisé "Secret Garden" à base de "gin, jus de citron, jus d'orange, sirop de fraise et blanc d'œuf", a d'ailleurs été créé pour l'occasion.

L'art de vivre "made in Côte d'Azur" a été, la principale inspiration quant à l'élaboration du gin: du blé dans des alambics en cuivre, avec une base de genévrier, réglisse, angélique et coriandre et un assemblage "d'agrumes frais et séchés, de pamplemousse rose, de citron associés au yin et au yang de l'orange douce et de l'orange amère de la région du Cap d'Antibes", indique le communiqué de presse.

Quant à goûter la boisson, il faudra attendre encore un peu. Selon plusieurs médias américains, il sera en vente dès septembre prochain, aux Etats-Unis.