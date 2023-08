Attention à cette arnaque qui utilise l'image du créateur de contenus autos GMK en vous promettant de devenir millionnaire

"En à peine quelques minutes, vous pourriez devenir millionnaire." Voilà ce que vous promet le site gamesphere.store si vous passez une journée à tester une nouvelle application supposément développée par le créateur de contenus autos à 4 millions d'abonnés sur Instagram.

Ne vous faites pas avoir. Comme souvent sur le web, il s'agit d'une arnaque. Sur le site, tout est d'ailleurs fait pour duper le lecteur : en-tête reprenant le logo du journal national Le Monde, citations engageantes rassurantes de GMK, le tout illustré par une photo de lui posant devant une grosse cylindrée sur les quais du port de Monaco.

"Je vous le garanti (sic): après avoir joué à mon jeu et gagné, vous quitterez immédiatement votre travail", lui font, entre autres, dire les escrocs derrière ce site internet.

"Ce n'est pas vrai bien évidemment", confirme le concerné, contacté par Monaco-Matin. "C'est un faux site du Monde avec une fausse en-tête dans le but de racoler du monde sur des sites frauduleux pour escroquer les gens", ajoute-t-il, toujours attentif à ce qu'il propose à sa communauté.

Dans un entretien accordé à Monaco-Matin l'année dernière, le YouTuber confiait en effet à ce propos : "Je me porte garant de ce que je propose à mes abonnés. C’est hyper important car les gens me font confiance. Il y a eu trop d’escroqueries sur internet et c’est en train de devenir un fléau".