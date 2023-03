17 hommes suspectés de téléchargement d'images à caractère pédopornographique dans le Grand Est

Consultation et téléchargement d'images à caractère pédopornographique: c'est la cause de l'interpellation de 17 hommes au matin du mercredi 29 mars dernier lors d’une opération coordonnée menée par la gendarmerie du Grand Est et l’antenne C3N de la section de recherches (SR) de Metz.

Ces téléchargements ont été diffusés sur les réseaux "peer to peer", un moyen d’échange numérique très prisé de la communauté pédophile.

Selon les informations du Parisien, au moins un de ces hommes était déjà connu de la justice pour des faits similaires et était même inscrit au fichier des délinquants et criminels sexuels (FIJAIS).

Plusieurs photos et vidéos

Des perquisitions ont été menées chez les 17 suspects et les enquêteurs ont saisi plus de 150 supports numériques, tels que des téléphones portables, des ordinateurs et des disques durs.

Grâce à ça, ils ont pu découvrir plus de 500.000 fichiers à caractère pédopornographique et vont vérifier si les hommes interpellés avaient l'intention d'aller plus loin que la consultation de ces images et ne se sont pas filmés ou photographiés avec des enfants victimes de violences sexuelles.

Selon les informations du quotidien, plusieurs des images découvertes sur les ordinateurs des suspects étaient inconnues de la documentation internationale sur la pédopornographie mise à disposition des forces de l’ordre, laissant craindre que certaines aient pu être directement prises par les suspects.

🇫🇷 FLASH - 17 hommes âgés de 32 à 78 ans, dont des pères de famille et des retraités, ont été interpellés dans le #GrandEst pour avoir consulté et téléchargé des milliers d’images à caractère pédopornographique. L’un d’eux a reconnu une agression sexuelle sur mineur. (LeParisien) — Mediavenir (@Mediavenir) March 30, 2023