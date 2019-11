"Un esprit de grande confiance mutuelle": le Prince Albert II a été reçu à l'Elysée ce vendredi par Emmanuel Macron

Programmée de longue date et reportée trois fois, la réunion de travail, suivie d’un déjeuner tout aussi studieux, entre le souverain et le président de la République française Emmanuel Macron s’est déroulé ce vendredi, au palais de l’Élysée. Durant deux heures, les deux chefs d’État ont brossé les principaux dossiers d’intérêt commun entre les deux pays.

Ils ont d’abord rappelé combien l’amitié entre la République française et la principauté de Monaco était profonde et solide. Tous deux ont réaffirmé, si besoin était, que la communauté de destin qui unit les deux pays, forgée tout au long de l’histoire commune, s’enrichit de la coopération constante entre les deux États, du développement du bassin d’emploi franco-monégasque et de l’affirmation de grandes ambitions partagées.

Celles-ci concernent notamment la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, la défense de la biodiversité et la préservation des océans.

COP25 et Fondation Albert-Ier

Le président de la République française et le Prince souverain ont ainsi réaffirmé leur engagement à travailler ensemble, à la mise en œuvre effective, et la plus large possible, de l’Accord de Paris, notamment dans la perspective de la COP25.

Cette réunion de travail a aussi permis d’évoquer trois dossiers de coopération d’intérêt partagé entre les deux États: les négociations avec l’Europe, les Enfants du pays et les salariés français de la Principauté.

Le prince Albert II et Emmanuel Macron ont également décidé d’avancer conjointement pour faire évoluer, au travers d’un groupe de travail, les statuts de la Fondation Albert-Ier, propriétaire de la Maison des océans à Paris et du Musée océanographique de Monaco.

Comment s’est déroulé ce déjeuner de travail avec le président Macron?

On ne peut mieux. Tout s’est passé dans un très bon climat, chaleureux et amical, dans un esprit de grande confiance mutuelle. Nous avons effectué ensemble un large tour d’horizon de l’actualité.

Quels dossiers avez-vous abordés?

Sur le plan international, nous avons discuté des négociations en cours entre la Principauté et l’Union européenne. J’ai sollicité le soutien de la France dans ces discussions. Le président Macron me l’a garanti. Nous avons abordé d’autres échéances internationales, comme la préparation des 50 ans de l’Organisation internationale de la francophonie, l’an prochain à Tunis.

À trois jours de l’ouverture de la COP25 à Madrid, vous avez dû parler de protection de l’environnement et du climat…

Oui, bien sûr. Nous nous sommes engagés à travailler ensemble à la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris. Le président Macron a également souhaité que la Principauté appuie la France dans ses initiatives sur les océans et les sujets environnementaux. Je lui ai exprimé mon soutien personnel et proposé toute l’aide possible.

Avez-vous débattu de dossiers plus locaux?

Nous avons longuement parlé des sujets de coopération avec le département voisin et la région voisine, et notamment des difficultés de circulation et de l’accessibilité de Monaco. Un groupe de travail existe déjà. Il doit d’ailleurs se réunir le 3 décembre prochain. Nous avons également évoqué la possibilité pour des salariés français d’accéder plus facilement à des logements sociaux dans les communes limitrophes de la Principauté, mais aussi, pour les Enfants du pays, dans le cadre du Plan logement, de pouvoir bénéficier d’appartements du secteur protégé. Sur ce point en particulier, le président Macron m’a fait part de sa satisfaction et a été très sensible au fait que l’on s’en préoccupe. C’était attendu depuis longtemps.

D’autres sujets de coopération régionale?

Oui, à propos de l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Après l’entrée de la Principauté dans le capital de l’aéroport, nous commençons à réfléchir avec la France sur une souveraineté aéronautique partagée. Il s’agit d’étudier la manière dont la Principauté pourrait davantage y prendre part.

Êtes-vous en accord sur tous ces sujets, le président français et vous-même?

Nous sommes d’accord pour avancer ensemble sur tous ces sujets. Des groupes de travail seront mis en place pour proposer des solutions sur chacun d’eux. Aucune décision n’a été prise aujourd’hui (ce vendredi, ndlr). Nous avons affirmé des accords de principe à partir desquels il faut maintenant travailler.

À quand une visite officielle d’Emmanuel Macron à Monaco?

J’ai profité de cette rencontre pour l’inviter officiellement en Principauté. Je lui ai proposé de venir lors de la Semaine des océans (en mars 2020, ndlr). C’est une possibilité.