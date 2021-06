Record de décès quotidiens en Russie, l'Australie en partie reconfinée... On fait le point sur la Covid-19 dans le monde

Identifié d'abord en Inde, le variant Delta, beaucoup plus contagieux, est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), faisant craindre, malgré les campagnes de vaccination, de nouvelles vagues épidémiques et un retour à une vie normale encore repoussé. Plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage mardi de l'AFP. Au total, la pandémie a fait au moins 3.932.561 morts et contaminé plus de 181 millions de personnes depuis fin 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi. Selon l'OMS, le bilan réel pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Les États-Unis restent les plus endeuillés, avec 604.115 décès pour 33.640.573 cas recensés, devant le Brésil (514.092 morts) et l'Inde (397.637 morts). Hausse des cas en Europe Signal alarmant en Europe: les contaminations sont reparties à la hausse après deux mois et demi de baisse, principalement du fait du variant Delta au Royaume-Uni et en Russie où il provoque de nouvelles flambées épidémiques, selon un comptage réalisé mardi par l'AFP. Quelque 56.800 nouveaux cas par jour sont recensés en Europe, soit 21% de plus qu'il y a une semaine.

Mardi, la Russie a fait état de 652 morts du Covid-19 en 24H - son pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie - et plus de 20.000 nouvelles contaminations. Le précédent pic remontait à fin décembre. Alors que le pays dispose actuellement de 182.000 lits d'hôpitaux, quelque 151.000 malades du Covid-19 sont aujourd'hui hospitalisés, a mis en garde le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko. Saint-Pétersbourg a recensé 119 morts - son pire bilan - et Moscou, épicentre de l'épidémie, 121. Les deux plus grandes cités russes avaient déjà battu des records de décès les trois jours précédents, malgré les mesures sanitaires (retour au télétravail pour une partie des employés, vaccination obligatoire des salariés du secteur des services). Un confinement général n'est toutefois pas envisagé, afin de préserver l'économie. Au total, la Russie déplore officiellement 134.545 morts - c'est le pays européen le plus endeuillé et un des plus touchés au monde. Mais l'agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid-19, avait comptabilisé 270.000 morts fin avril. La campagne d'immunisation traîne depuis décembre, sur fond de méfiance de la population envers les vaccins russes. Mais le rythme de la vaccination a accéléré: de nombreuses régions ont rendu la démarche obligatoire pour certaines catégories de la population. Le quart de finale de l'Euro de foot, qui opposera la Suisse à l'Espagne vendredi à Saint-Pétersbourg, aura bien lieu malgré la flambée épidémique, selon les organisateurs. Et ce, alors que quelque 300 supporters finlandais rentrés après avoir assisté à l'Euro dans cette ville ont été testés positifs.

L'Allemagne a fermé mardi ses frontières aux voyageurs venant de Russie et du Portugal, à l'exception des citoyens allemands ou résidents permanents. Le ministre allemand de l'Intérieur et des Sports Horst Seehofer a exhorté le gouvernement britannique et l'Union des associations européennes de football (UEFA) à réduire le nombre de supporters admis dans le stade de Wembley, à Londres, pour les derniers matches de l'Euro. "Je trouve cela irresponsable que des dizaines de milliers de gens se rassemblent sur des espaces étroits dans des pays classés à risque à cause du très contagieux variant Delta", comme l'est actuellement le Royaume-Uni, a-t-il déclaré au quotidien régional Augsburger Allgemeine paru mardi. Il n'a pas évoqué la Russie. La déclaration intervient quelques heures avant le choc Allemagne-Angleterre en huitième de finale, qui doit se jouer devant quelque 45.000 supporters, soit environ 50% de la capacité de Wembley.

Le gouvernement britannique maintient cependant son objectif de lever le 19 juillet les dernières restrictions sanitaires en vigueur. À l'inverse, l'Irlande a reporté la levée de certaines mesures, notamment la reprise de la restauration en intérieur à partir du 5 juillet, face à la progression du variant Delta. Des morts dans le Gange

Les eaux du Gange gonflées par la mousson font réapparaître des corps enterrés peu profondément de morts du Covid-19, à Allahabad (Inde), le 27 juin 2021 AFP / SANJAY KANOJIA.

L'Australie est également confrontée au variant Delta, en raison de failles dans les dispositifs de quarantaine pour les voyageurs venant de l'étranger. Environ 10 des 25 millions d'Australiens ont reçu pour consigne de se confiner dans plusieurs villes. Après les habitants de Sydney (sud-est), Darwin (nord) et Perth (ouest), ce sont ceux de Brisbane (est) et de plusieurs zones de l'Etat du Queensland qui vont devoir rester chez eux à compter de mardi soir, pour une durée initiale de trois jours.

En Inde, les flots du Gange, un des fleuves sacrés de l'hindouisme, regorgent de morts du Covid-19 emmaillotés de linges couleur safran. Les cimetières et crématoriums indiens avaient été submergés par l'afflux de morts du Covid-19 en avril et mai. Faute de place ou de moyens, maintes familles du Nord et l'Est avaient dû se résoudre à livrer les corps de leurs proches au Gange ou les enterrer dans des sépultures superficielles sur ses rives sablonneuses. Mais la mousson et ses pluies diluviennes ont provoqué des crues et délogé de nombreux cadavres.