ENQUÊTE. Comment les Alpes-Maritimes essaient de sortir de la liste des départements les plus touchés par les violences conjugales

Pour étoffer son maillage territorial, le département a ouvert une nouvelle permanence à Plan-du-Var avec des juristes spécialisés, et propose un système de visio-rencontre pour que toutes les personnes des vallées puissent avoir accès à un soutien et des conseils prodigués par des professionnels.

Une simplification des démarches est aussi à l’étude. "On aimerait créer une permanence d’orientation directement au CHU de Nice, poursuit Natacha Himelfarb, et que les victimes puissent déposer plainte au sein du CHU."

Et encore et toujours, continuer à développer la formation et la sensibilisation des personnels, parmi les forces de l’ordre, mais aussi l’aide sociale à l’enfance et chez les professionnels de l’hébergement. Des conventions sont signées avec des taxis pour emmener les victimes sur les lieux d'hébergements d'urgence. Le développement de conventions avec des hôtels et des gîtes est également sur la table.

Des dispositifs suffisants? Pour Maty Diouf, le chemin reste encore long. "J'aimerais bien qu'on bénéficie des mêmes subventions que pour les campagnes onéreuses de sécurité routière. Marlène Schiappa a beaucoup fait, mais ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. L’argent, c'est le nerf de la guerre, mais il faut éduquer les mentalités aussi. Si on met des milliards sur la table et qu’on n’éduque pas…"

"Pour diminuer les violences, il faut diminuer les récidives" martèle Natacha Himelfarb.

Depuis 2015, le Département propose des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences. "Ça concerne les premières violences, la première gifle. Ça diminue la récidive, pour les auteurs qu’on a suivis."

Une prise en charge individuelle et collective des auteurs de violence dans le cadre judiciaire, et de manière volontaire, est également expérimentée depuis deux ans, via les associations Arpas à Cagnes et Parenthèse à Antibes. Le nombre d'individus reste cependant faible, et tourne autour de 5 à 6 cas par an.

Enfin, l’accueil et la prise en charge des victimes de violences sexuelles, qui découle de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Belloubet-Schiappa, est un axe fort de 2019.

Le gouvernement a mis en place le 27 novembre dernier une plateforme de signalement de violences sexistes ou sexuelles. Des policiers et gendarmes formés aux violences sexuelles et conjugales sont disponibles pour répondre en direct aux victimes via un tchat.

"On bénéficie des dispositifs mis en place après le 14 juillet"

"Ça ne demande pas les mêmes choses. Les prélèvements doivent être faits dans des délais courts. Les réquisitions pour aller voir les médecins légistes doivent être rapides. Les gendarmes et la police doivent être formés et poser les bonnes questions pour que le parquet puisse instruire. Les victimes doivent être orientées vers des associations spécialisées. On bénéficie des dispositifs mis en place après le 14 juillet. On est pointu, sur la prise en charge du psycho traumatisme", indique Natacha Himelfarb.

L’attentat de Nice, un triste précédent qui a permis d’enrichir les compétences? Charles Delord est psychologue référent dans l’un des centres d’hébergement d’urgence de Nice.

"Après cet attentat, il y a eu des vagues de formations de spécialisations proposées dans tous les corps de métier, ce qui profite de manière générale aux professionnels qui seront mieux formés et aux victimes qui seront mieux prises en charge. On fait un lien malheureux, mais sûrement oui, il y a eu un effet levier sur la formation générale des professionnels du social."

Et le professionnel de continuer. "Une femme victime de violences se trouve au croisement de plusieurs problématiques. Il se pose la question du judiciaire, des violences physiques, de l’hébergement." Les enfants sont également concernés. Aujourd'hui, ils sont 300 à être suivis dans le département car dans 50% des cas de violences conjugales, ils sont victimes directes de violences physiques.

"Dans une région où c'est une ressource rare, la Ville de Nice fait des efforts au niveau de l'hébergement. Il faut continuer à expérimenter et oser être innovant, garder l'innovation psychosociale pour accueillir ces personnes." Et tenter de faire reculer le nombre de morts chaque année.

Le classement des Alpes-Maritimes pour 2017 et 2018 n’était, pour l'heure, pas connu… faute de chiffres concordants avec le ministère de l’Intérieur.

La spécificité du traumatisme d’une victime de violences conjugales

Amélie Le Dall est psychologue clinicienne à l’Espace d'Information et d'Accompagnement des victimes de Nice (EIA-Association Montjoye)

"Accompagner des femmes est souvent un parcours très long à cause de la relation d’emprise du partenaire. Elles ont besoin de nous faire confiance. Ce n’est jamais très clair pour elles. Elles ne savent pas si elles ont vraiment besoin de se défaire de cette relation. Le traumatisme se caractérise par la peur de mourir sous les coups, c’est toujours une confrontation avec la mort ou une confrontation sexuelle."

Maître Olivier Giraudo, avocat

"J’entends toujours le même discours: 'Moi, à sa place, je serais partie'. Mais c’est beaucoup plus compliqué: l'emprise, le sentiment de honte ou la culpabilité... Le coupable alterne entre phases de violence et phases 'lune de miel', où il s’excuse et fait rejaillir la responsabilité sur l’autre. Monsieur souffle le chaud et le froid. Malgré tout, il y a souvent des sentiments et c'est compliqué de mettre fin à la relation. Un auteur de violence avec une première compagne le sera encore plus avec les suivantes. Dans les dossiers d’assassinat, la victime des faits les plus graves n’est souvent pas la première."

les contacts

- Le 3919: numéro d'écoute national, anonyme et gratuit, à destination des femmes victimes de toutes les violences (conjugales, sexuelles, au travail, etc.). Il propose des informations, des conseils, et renvoie vers les dispositifs locaux.

-Les associations locales: Montjoye, Harjès, l'Abri côtier et le CCAS, le CIDFF, Accueil femmes solidarité, Parcours de femmes, Parenthèse, Arpas...

(1) Selon les chiffres du parquet d’Aix-en-Provence arrêtés au 30 novembre 2018