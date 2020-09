Sting, Helen Miren et Andy Garcia participent à la semaine consacrée à la "Santé planétaire" à Monaco

"L’année 2020 devait être consacrée à l’environnement et à la biodiversité, avec le One Planet Summit de Marseille en juin, le Congrès mondial sur la biodiversité en Chine, une session sur la haute mer à l’Onu… Et finalement, il n’y en aura eu aucun. Tous les événements ont été annulés."

Par ce constat, Olivier Wenden, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, renforce son annonce: oui, le Gala pour la Santé planétaire (ex-Gala des Océans) aura bien lieu. Et en plus, il s’inscrira dans une semaine entière d’événements tournés vers la protection de l’environnement au sens large.

"Il y a un vrai risque que la sauvegarde de la planète passe au second plan. Or, on l’a bien vu pendant cette crise sanitaire: on ne peut plus dissocier la santé humaine de la santé animale et de la santé environnementale", poursuit-il. Les baleines, les pangolins, les tigres, les éléphants, les humains et les océans: on est tous dans le même bateau.