Le fabricant d’outils Edma se réindustrialise dans le Var

Casque sur les oreilles, en attendant l’installation d’une cabine d’isolation phonique, l’un des 84 salariés de la société Edma, à Puget-sur-Argens, découpe des pièces taillées à partir de grandes bobines d’acier. Coupe ardoise, outil de découpe de parquet stratifié ou encore couteau à enduire... Au total, 600 références différentes sont proposées dans le catalogue de ce fabricant d’outillage bien connu des métiers du second œuvre du bâtiment.

Nouveaux bâtiments

Fondée en région parisienne en 1937 par la famille Gréhal – dont une partie est toujours actionnaire –, la PME a fait le choix, il y a trois ans, à la faveur d’un changement de gouvernance, de développer son outil de production pour passer de 55 à 85% du chiffre d’affaires générés par des produits fabriqués dans le Var où 11M€ viennent d’être investis dans un nouveau bâtiment.

"Et ce n’est pas fini ; nous allons en construire un second pour installer une ligne de peinture", précise Sébastien Nègre, président et actionnaire majoritaire de l’entreprise depuis 2020 aux côtés d’une poignée de cadres et d’une partie de la famille fondatrice. "Dès le départ, le projet était de réindustrialiser, le Covid n’a fait qu’accentuer les choses", ajoute le dirigeant qui a bénéficié d’une subvention de 200.000€ dans le cadre de France Relance pour l’acquisition de machines comme la découpe laser ou la plasturgie par extrusion. "L’objectif par exemple est de produire 100% des couteaux à enduit ici."

Export et marque blanche

La quasi-totalité des salariés de région parisienne ont ainsi rejoint dans le Var ceux qui travaillaient à Saint-Raphaël, pour s’installer dans un site unique, à Puget-sur-Argens, où 65% des outils vendus sont fabriqués, emballés et expédiés aux clients, qui eux-mêmes vendent aux maçons, plaquistes, carreleurs...

Si l’activité fonctionne en BtoB, c’est souvent le client final, artisan, qui est à l’origine des innovations, véritables carburant de l’entreprise. "Nous déposons cinq brevets par an. Quand l’un d’eux nous propose une idée, nous établissons un partenariat", poursuit l’entrepreneur.

Edma réalise aussi 33 % de son chiffre d’affaires à l’export. "Cette présence à l’international est aussi à l’origine du renouvellement de notre gamme. L’arrivée des sols stratifiés en Allemagne nous a donné l’idée de créer un outil pour sa découpe."

Parmi les produits phares, se trouve aussi le lève-plaque pour aider les artisans à soulever de grandes plaques de matériaux, ou encore un fil chaud pour couper dans l’épaisseur les blocs de matières isolantes, afin de limiter les déchets polluants.

Edma fabrique aussi en marque blanche pour de grands noms de l’outillage professionnel, ce qui représente tout de même 18% du chiffre d’affaires à l’export, et vend en direct sur son site des pièces de rechange, pour maximiser la durée de vie de ses produits.

Avec l’acquisition, il y a un an, de la société Topo Mesure qui a l’exclusivité de la distribution de la marque d’instruments de mesure Condtrol, Edma espère réaliser 10M€ de chiffre d’affaires avec cette seule gamme à cinq ans. Et vise un chiffre d’affaires consolidé de 60M€ contre 19M€ en 2022... Pour une croissance annuelle de 24%.

www.edma.fr