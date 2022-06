"Astro, le petit robot" renaît grâce à la société monégasque Shibuya Productions

Officialisé ce jeudi 16 mars 2022, lors du Festival international du film d’animation à Annecy, ce projet à 20 millions d’euros est également porté par Method Animation, un poids lourd de la production audiovisuelle et cinématographique à qui l’on doit, entre autres, Iron Man, Le Petit Prince ou encore Miraculous: Les Aventures de Ladybug et Chat Noir.

"On va coproduire une série d’animations, Astro Boy Reboot, de 52 épisodes de 26 minutes pour fin 2024. On reprend tout, avec une nouvelle histoire, une nouvelle réalisation et de nouvelles techniques puisqu’on sera sur de la 3D", détaille cet éternel amoureux du pays du Soleil-Levant, pour l’instant discret sur le futur support de diffusion.

L’enthousiasme redouble quand le patron de Shibuya Productions, société monégasque de divertissement, nous dévoile le dernier projet en date concernant ce personnage iconique de la bande dessinée japonaise et, plus largement, de la pop culture.

Une histoire de confiance

Comment Shibuya Productions, Petit Poucet mais valeur montante dans le milieu, se retrouve dans cette production pesant plus de 20 millions d’euros? Tout est une question de confiance, établie sur le long terme, selon Cédric Biscay.

"Cela fait deux décennies que je travaille avec le Japon, dont 15 ans avec Tezuka Productions, l’entreprise qui a les droits de la version originale d’Astro Boy. Hormis les très grands studios internationaux, on ne devrait pas être en mesure d’obtenir une licence de ce calibre, explique-t-il. Mais on a récupéré ces droits. On est un peu les gardiens du temple qui s’assurent que l’œuvre de l’auteur est respectée. On aura un œil sur le scénario, la représentation graphique, et l’on fera le lien avec Tezuka Productions. Les ayants droit ont tout validé concernant cet Astro Boy Reboot."

L’image du petit robot qui a bercé des générations entières, sur le papier puis à la télévision, ne risque donc pas d’être écornée. Les grands thèmes jadis dépeints par le Dieu du Manga seront abordés dans cette série.

"Les bouleversements technologiques amorcés par l’arrivée d’Internet et des réseaux sociaux ainsi que leur impact néfaste sur l’homme, la ségrégation sous toutes ses formes et les rapports de domination qui en découlent, ou encore la destruction de l’environnement par l’être humain", liste Cédric Biscay.

Une responsabilité envers le créateur, et naturellement les fans, que ce passionné prend à cœur.