🎙 #13 - Marcel Ravin - Il régale vos papilles

Richard Galliano, c’est tout simplement l’un des plus grands accordéonistes du monde. Un homme curieux de tout, aussi bien attiré par la musette que le jazz, la chanson française, la musique brésilienne, le tango ou le classique. Un grand gamin, aussi, avec l’œil rieur et l’envie de partager sa passion pour cet instrument souvent moqué, ringardisé, qu’il est capable de faire sonner comme un orchestre tout entier. Richard Galliano, c’est un Sudiste, un vrai. Parents d’origine italienne, né à Cannes, il a grandi du côté du Rouret et vit aujourd’hui à Nice, juste en face de l’Opéra. Justement, la veille de notre rendez-vous, il avait joué dans cet écrin. Au programme des moments d’improvisation puis un oratorio intitulé Les Chemins noirs, avec son ami écrivain René Fregni et une chorale. Richard Galliano nous en a parlé avec générosité, avant de se replonger dans cinquante années d’une riche carrière où il a côtoyé les plus grands, de Nougaro à Chet Baker en passant par Astor Piazzola, Moustaki, Barbara, Biréli Lagrène ou encore Ron Carter. L’accordéoniste a aussi évoqué avec émotion de Luciano, son père, celui qui lui a donné le goût de la musique et de cet instrument, dès son plus jeune âge. Force est de constater que pour certains comédiens, la chanson est souvent une lubie, un petit caprice auquel les producteurs cèdent volontiers, des euros dans les yeux. Mais chez Daniel Auteuil, la musique était là depuis le début. Vous ne le savez peut-être pas, mais son rêve de gosse, c’était d’imiter ses parents et de devenir chanteur d’opéra, comme eux. Il en avait pris le chemin, puisque dès l’âge de 4 ans, il jouait dans Madame Butterfly. Mais c’est seulement aujourd’hui, à 72 ans, qu’il renoue avec cette passion d’enfant. Daniel Auteuil nous a parlé de cette nouvelle orientation, sans oublier de s’arrêter sur ces signes du destin qui lui ont montré la voie, aussi bien au théâtre qu’au cinéma.

