Episode final - La rédaction de Nice-Matin vous dévoile les coulisses de son podcast consacré à la tempête Alex

Dans ce dernier épisode d’Alex, les journalistes de Nice-Matin autrices du podcast livrent leurs impressions après un an de reportages dans les vallées à la rencontre des habitants sinistrés. Leur plus belle rencontre, l’évolution de la Roya et de la Vésubie, leurs difficultés et impressions, vous trouverez dans ce dernier épisode, les dessous de leurs reportages.

