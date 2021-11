Un monégasque crée un gin et le baptise du nom d'Albert Ier

De la passion à la production, la formule pourrait résumer le parcours de Thomas van Klaveren, amateur et collectionneur de gin depuis plusieurs années qui vient de franchir le pas en produisant sa propre boisson alcoolisée, baptisée "Prince Explorer", en écho au prince Albert Ier.

A priori, rien ne conduisait ce trentenaire monégasque, ostéopathe de profession, qui soigne les maux du corps au quotidien dans son cabinet du Larvotto, à tendre vers la production de spiritueux. "Mais en bon passionné, petit à petit, je me suis demandé si le projet de fonder ma propre marque de gin était réalisable et quand tous les voyants ont été au vert, je me suis lancé pour ne pas garder cette frustration toute ma vie", justifie-t-il.

Poivre rose du Brésil et mandarine du Maroc

Passé le côté légal pour être sûr de concilier ses deux activités professionnelles, il a entamé son travail en réfléchissant à la conception d’une recette originale pour une boisson voulue d’emblée exotique, avec un certain tonus.

"Avec mes associés, nous avons plusieurs idées. Je voulais à tout prix par exemple mettre du cumin. Au nez c’est fantastique mais au goût ça ne fonctionne pas. Nous avons passé des heures dans une microdistillerie des Alpes italiennes à tester des choses et peaufiner la recette pour rendre ce gin spécial."