Le Prince Albert II de Monaco adoube GMK l’influenceur auto à succès

Le prince Albert II sait vivre en son temps et adopter les codes de la nouvelle génération. Quelques semaines après avoir ouvert les portes du Palais princier à Tibo Inshape, YouTubeur spécialisé dans la musculation, hier c’est avec Georges Maroun Kikano (GMK), influenceur automobile et résident monégasque, que le souverain a tourné une vidéo sur la place du Palais princier. Le but: adouber le nouvel ambassadeur du Salon Top Marques (9 au 12 juin au Grimaldi Forum) et surtout promouvoir la Principauté et son lien étroit avec l’automobile auprès des millions d’abonnés de GMK.

GMK, c’est le mash-up parfait entre Fast & Furious et Un Amour de Coccinelle. Aussi bestial que tendre. Un gars bien selon le prince Albert II. "Son ascension prouve, si besoin était, la puissance des réseaux sociaux. Mais quand ce sont de belles personnes comme lui qui font des choses qui vont dans un sens positif, c’est formidable. Il sera un très bel ambassadeur de Top Marques et, par extension, du Grand Prix. Il a une bonne mentalité."

"Il m’intimide, je n’ai pas honte de le dire"

Quelques minutes avant ses mots, le gaillard n’en menait pas large à l’idée de conduire sa première interview avec un chef d’État. "J’ai fait des vidéos avec Gad Elmaleh, Esteban Ocon, Ciryl Gane, des rappeurs, bientôt Sébastien Loeb, mais le Prince est à part pour moi. C’est un invité au-dessus de tous les autres."

Bref, il faisait de l’huile le GMK avant d’allumer sa caméra, qui plus est devant une flopée de photographes et des centaines de touristes happés par la séquence alors qu’ils venaient assister à la relève de la Garde. "Chaque question que tu poses tu espères que ça va lui aller. C’est un personnage qui depuis tout petit m’a toujours un peu intimidé, je n’ai pas honte de le dire." Un respect profond fruit aussi d’une éducation. "Je l’ai croisé une fois petit dans les rues de Monaco-Ville et je m’étais fait engueuler par ma mère parce que j’avais dit bonjour monsieur au lieu de monseigneur."