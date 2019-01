PHOTOS. Ils ont suivi le départ du 87e Rallye de Monte-Carlo depuis la Fan zone sur le port de Monaco et c'était "un peu frustrant"

Ils auraient préféré flirter de près avec les lignes épurées des bolides. Sentir le souffle des pots d’échappement au départ de la place du Casino. Tutoyer de près les favoris de ce 87e rallye Monte-Carlo, ces deux infatigables Sébastien, Ogier et Loeb pour ne pas les citer. Mais, comme expliqué récemment dans nos colonnes, point de départ symbolique de Monaco. Tout se fait de Gap dans les Hautes-Alpes. La "faute" à une concordance des dates avec les célébrations religieuses de la Sainte Dévote. Alors, hier soir, ils étaient des dizaines à avoir répondu présents sur le port Hercule où l’Automobile Club de Monaco a imaginé une mini "Fan zone".

>>RELIRE. Une fan zone installée sur le Port de Monaco ce jeudi pour suivre le départ du Rallye de Monte-Carlo.



Écran géant, socca, bières, sucreries… Le tout gratuitement, de quoi attirer les gourmands en plus des passionnés de belles mécaniques.

"C’est une manifestation qui a été montée rapidement, en quelques jours. Le seul bémol, c’est que nous avions prévu plus de monde, commente Michel Boéri, sur place. Sur le fait qu’il n’y ait pas le départ à Monaco, c’est qu’on est respectueux des institutions, du catholicisme qui est religion d’État. On s’est inclinés, ils ont la priorité c’est tout à fait normal. Il n’y aura plus de conflit de dates l’année prochaine."