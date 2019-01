Une Fan zone installée sur le port de Monaco ce jeudi pour suivre le départ du Rallye Monte-Carlo

L’Automobile club de Monaco, avec le soutien du gouvernement princier et la mairie de Monaco, organise ce jeudi soir une grande soirée sur le quai Albert Ier, au port Hercule.

Pour la première fois, une Fan zone permettra aux passionnés du Rallye Monte-Carlo de suivre en direct (Monaco Info) le départ et la Première spéciale entre "La Bréole - Selonnet".

De 18 h à 22 h, l'entrée sera gratuite et un écran géant sonorisé retransmettra les premiers tours de roue du championnat du monde 2019 avec, en fond, le duel Sébastien Ogier-Sébastien Loeb.

Socca et boissons chaudes

"En plus de l’écran géant, il y aura des bancs, des produits régionaux et locaux, des boissons chaudes et fraîches", promet le commissaire général de l'épreuve, Christian Tornatore.



À goûter, outre les crêpes, churros et autres barbes à papa, la fameuse socca de Marc Dessi, lui-même engagé avec sa fille, Pamela, sur son 40e rallye Monte-Carlo! Un record.

"Samedi, on rentrera juste avant le feu d'artifice"

Quant à l’issue de cette 87e édition – ce dimanche avec le podium et la remise des prix –, celle-ci sera également retransmise sur Monaco Info à partir de 14 h 55.

"La veille, on rentre sur Monaco relativement tôt, entre 19h et 20h, juste avant le feu d’artifice de la Sainte-Dévote", précise Christian Tornatore.

Feu d'artifice qui sera tiré à 20 heures sur le port.

