Le Monégasque Arthur Leclerc (F3) signe son premier succès de la saison au Grand Prix de France

La dernière fois que nous l’avions croisé, au Grand Prix de Monaco, Arthur Leclerc s’était montré rassurant sur la capacité de son aîné, Charles, à rebondir après avoir abandonné avant même le départ d’une course dont il avait signé la pole position. Arthur avait alors lui aussi déjà la tête au Paul-Ricard, et son sourire trahissait ses ambitions pour son deuxième week-end de compétition en Formule 3 cette saison.

"j'ai heurté

un trottoir..."



Vendredi, tout avait pourtant mal commencé après une erreur lors des qualifications. "C’était dur de ne pas faire un seul tour chronométré en qualification, d’autant plus que les essais libres semblaient prometteurs", rembobine-t-il. "J’ai heurté un trottoir au début de mon tour lancé et j’ai dû m’arrêter car la voiture était endommagée. Je n’ai pas pris de gros risques et honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme ça arrive."



C’est donc de la dernière et 30e place que le pilote monégasque s’est élancé dans la course 1. Les feux éteints, Arthur a entamé une remontée fantastique à travers le peloton pour boucler la course à la 12e place.

"je ne pouvais pas l'imaginer"

Une performance lui assurant la pole position lors de la course 2, grâce à la règle de la grille inversée. Là encore, le membre de la Ferrari Driver Academy a fait montre de son talent en résistant au leader du championnat Denis Hauger !

"Après un vendredi à oublier, je ne pouvais pas imaginer que 24 heures plus tard, je serais sur la plus haute marche du podium", s’est réjoui Arthur ce samedi, au pied du podium, là où toute l’équipe Prema, Charles et Mattia Binotto, le directeur d’équipe de la Scuderia Ferrari, l’attendaient pour le féliciter.



Ce dimanche, Arthur prendra malheureusement le départ de la course 3 (11 h 40) à nouveau en fond de grille. Mais le garçon aime les challenges.