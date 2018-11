L’Africa Eco Race 2019 dévoile son parcours en 12 étapes de Monaco à Dakar

Une fois les amarres larguée, les concurrents – une centaine de motos, autos et camions – mettront le cap sur Sète pour embarquer sur la Grande Bleue.

La suite? Un périple de douze étapes, tantôt poussiéreuses, tantôt sablonneuses, jusqu’à Dakar, via le Maroc et la Mauritanie. Après le jour de repos (6 janvier) fixé à Dakhla, les dunes géantes bordant l’océan atlantique se chargeront de désigner les vainqueurs couronnés sur les bords du mythique lac Rose le 13 janvier. "Comme d’habitude, on fait la part belle à la navigation au moment d’établir le parcours", prévient le chef d’orchestre. "Rien de plus normal puisque le terrain s’y prête parfaitement. Alors, sûr que les gros morceaux ne manqueront pas lors de la traversée du désert mauritanien..."

Si la catégorie moto affiche déjà complet, des engagés de dernière minute sont encore acceptés côté auto et camion jusqu’à la clôture des inscriptions, le 15 novembre.