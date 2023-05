Depuis la création du championnat du monde, en 1950, 34 pilotes ont été sacrés au moins une fois dans leur carrière. Un ou plusieurs titres suprêmes glanés à coups de victoires retentissantes en Grand Prix.

Mais le circuit monégasque, aussi mythique que piégeux, est têtu. Et bon nombre de ces champions d’exception sont repartis le casque sous le bras. Ils ont eu beau tenter le diable, année après année, Monaco n’a jamais voulu d’eux.

Ils sont 14 et ont ce fâcheux point commun: avoir remporté le championnat du monde sans jamais grimper sur la plus haute marche du podium en Principauté.

Giuseppe Farina

Son nom ne vous dit rien ? Pourtant il s’agit du tout premier pilote qui inscrira son nom au palmarès du championnat du monde en 1950. En revanche, inutile de le chercher dans les livres d’histoire du Grand Prix de Monaco. Seulement deux participations et une quatrième place comme meilleur résultat.

Jim Clark

Deux titres mondiaux, vingt-cinq Grands Prix dans l’escarcelle et quatre pole positions à Monaco. Quatre, c’est aussi la plus haute place qu’il atteindra sur les terres monégasques. Quand on vous disait que Monaco boudait les plus grands...

John Surtees

Douze participations, huit abandons et trois quatrième place. Le champion du monde 1964 commença d’ailleurs sa carrière avec une course à Monaco qui se soldera... par un abandon.

Nigel Mansell

L’année 1992 restera sans doute son plus grand crève-cœur. 14 poles sur les 16 Grands Prix de l’année dont 9 converties en victoire. Avec sa Williams FW14B, il écœure ses adversaires avec cinq succès consécutifs pour démarrer la saison. Il arrive donc invaincu à Monaco et mène la course jusqu’à une crevaison fatale. Il finit deuxième, battu par Senna, et ne remontera plus sur le podium de ce circuit.

Nelson Piquet

La légende brésilienne, trois fois champion du monde, a dû se contenter de trois podiums ici. Jamais chanceux, il abandonnera huit fois dans les courbes étriquées d’un tracé urbain qui ne l’aura jamais consacré.

Alan Jones

Dans la même lignée que les Mansell et Piquet, un autre pilote Williams connaîtra la malédiction du Grand Prix de Monaco. En huit participations, il ne franchira la ligne d’arrivée qu’à deux reprises, avec tout de même une deuxième place arrachée en 1981.

Emerson Fittipaldi

Encore un double champion du monde à qui le tourniquet monégasque a donné des maux de tête. Aujourd’hui encore, le natif de Sao Paulo dit regretter de ne jamais s’être imposé à Monaco.

Damon Hill

À chaque sortie de stand, la pression de ses pneus n’égalait celle qui pesait sur son nom. Lui, le fils de Graham Hill, « Monsieur Monaco » qui remporta l’épreuve à cinq reprises. S’il imitera le paternel en s’octroyant le titre mondial, il ne gagnera jamais en Principauté, même en 1996 lorsque ses espoirs partirent en fumée en même temps que son bloc moteur.

Jacques Villeneuve

Bien connu des téléspectateurs de Canal+, chaîne pour laquelle il commentait les Grands Prix aux côtés de Julien Fébreau, le Canadien, champion du monde dès sa deuxième saison, ne soulèvera jamais le trophée malgré de belles remontées comme en 1998 où, parti 13e sur la grille, il finira à une honorable cinquième place.

Mike Hawthorn et James Hunt

Monaco n’a pas voulu sacrer de très grands noms de la Formule 1. Plus cruel encore, il n’a laissé aucune chance à ces deux champions du monde de ne serait-ce que finir une seule course. Jamais Mike Hawthorn (1958) et James Hunt (1976) n’auront vu le drapeau à damier en Principauté.

Alberto Ascari

Son GP de 1955 est entré dans la légende. Nous sommes dans le 80e tour lorsque le pilote italien perd le contrôle de sa Lancia D50 qui percute un muret et bascule dans le port. Alberto Ascari est secouru par les hommes-grenouilles. Tragiquement décédé à Monza quelques mois plus tard, il ne se sera jamais imposé en Principauté.

Phil Hillet Mario Andretti

Phil Hill, champion en 1961, ira crescendo avec une quatrième place en 1959, la 3e en 1960 et 1961 et une deuxième place en 1962, mais aucune victoire à son actif. Pas de champagne non plus pour Mario Andretti qui ne fera jamais mieux qu’une cinquième place d’un circuit bien taquin qui aura brisé plus d’un rêve.