Avant le départ du 80e Grand Prix de Monaco, les sapeurs-pompiers s'exercent à extraire un pilote d'une monoplace

Il est 17 heures ce mercredi devant le stand d’AlphaTauri. L’écurie cousine de Red Bull a été désignée au hasard (comme le veut le règlement à chaque course) pour participer à un exercice d’extraction de pilote opéré par les sapeurs-pompiers de Monaco. Et cela n’a rien d’un tour de chauffe.

Successivement en deux groupes, les sapeurs-pompiers ont pris l’entraînement très au sérieux, avec intensité. Il faut dire qu’ils étaient surveillés de près. "Il y a deux médecins délégués de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) qui viennent observer et chronométrer les exercices réalisés et ensuite leur faire un retour sur ce qu’il s’est passé", témoigne le Dr Benoît Paulmier, chef de la Commission médicale sur le Grand Prix.

Rapidité et efficacité

Celui qui est également chef de service adjoint en médecine nucléaire au CHPG sait l’importance de telles répétitions. "C’est une simulation en conditions réelles. Les sapeurs-pompiers de Monaco s’entraînent à l’année mais cela permet de se stimuler et de s’évaluer. On a la chance de travailler avec les équipes d’extraction des pompiers. On a un partenariat avec l’ACM et les pompiers de Monaco qui ont cette spécialisation, ce qui est unique, il me semble, sur le championnat de Formule 1."

Après quelques minutes de tergiversations, les choses sérieuses peuvent commencer. Un membre d’AlphaTauri venu faire le cobaye du jour s’installe dans un châssis de réserve prêté par l’écurie.

Les dernières consignes sont passées entre collègues et les sourires laissent vite place à des visages fermés, concentrés.

Au top départ des superviseurs de la FIA, le chronomètre est déclenché et les pompiers se lancent. "La première chose à faire est d’immobiliser la tête et le rachis cervical du pilote avant de procéder à son extraction du véhicule, commente le Dr Paulmier. Si on suspecte une fracture vertébrale et que le pilote ne peut pas s’extraire lui-même, il faut le faire en évitant de rajouter des dommages sur sa colonne avec notamment des lésions neurologiques qui peuvent survenir lorsqu’il y a une fracture."

"Très délicat et extrêmement physique"

En seulement quelques secondes, les accessoires de la voiture et du pilote sont dégagés pour que les pompiers puissent manipuler la victime du jour. Rapidité, précision, efficacité, la scène semble sortir tout droit d’un film de commando tellement les gestes sont maîtrisés.

"C’est très délicat, mais aussi extrêmement physique parce qu’on doit faire preuve de force mais de manière maîtrisée. Il ne faut surtout pas de faux mouvements ou de gestes mal placés qui pourraient dévier la colonne du pilote. Il y a aussi cette notion de rapidité parce qu’on pourrait imaginer qu’il y ait un risque d’incendie, d’explosion ou de collision avec une autre voiture en conditions réelles."

Enfin, le pilote est extrait du châssis d’un seul mouvement pour le poser sur un matelas à dépression, ce qui signe la fin de l’exercice et l’arrêt du chrono.

La concentration se lit sur le visage des sapeurs-pompiers en action. Photo Jean-François Ottonello.