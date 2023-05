"J’ai vu la voiture de Bandini prendre feu": ils confient leurs souvenirs du Grand Prix de Monaco

"J’ai vu mon premier Grand Prix en 1946, j’avais 12 ans! Depuis la tribune des ‘‘Gazomètres’’, face à la Rascasse. Elle n’existe plus aujourd’hui." Fan de voitures depuis toujours – même si elle n’a jamais passé son permis –, Josette Rossetti, 89 ans, n’a plus jamais raté une course. "Je les ai toutes vues, de tous les coins de Monaco. Il est beau de partout ce Grand Prix."

"Prost, c’était mon chéri"

La vitesse, les pilotes, les autographes, les accidents… à eux trois, Georgette Ghiglione, Daniel et Josette Rossetti conservent quelques poignées d’années de souvenirs au compteur. "À cette époque-là, on descendait sur le quai, on passait devant les stands et on pouvait parler aux pilotes. Didier Pironi, Patrick Tambay… eux, ils étaient sympas. D’autres moins." Si la mémoire leur fait défaut sur les confidences échangées alors, les sensations sont toujours là. "(Alain) Prost c’était mon chéri, bien sûr", confesse Josette. "Mais, il ne l’a jamais su", taquine Daniel.

Au volant de son déambulateur – qu’elle a affectueusement surnommé "Ferrari", son écurie favorite – Georgette Ghiglione roule à fond pour Charles Leclerc. Cette résidente monégasque, née dans le Var en 1930, a le cœur à la fête en ce 80e Grand Prix de Monaco.

Un moment de l’année toujours synonyme de retrouvailles en famille. "À l’époque [qu’elle situe au milieu des années 70, ndlr], nous n’avions pas beaucoup d’argent alors nous allions, mon mari, mes beaux-parents, mes parents et moi, dans les glacis (dans les pentes du côté du Rocher). On grimpait! Il fallait y aller de très bonne heure, vers 7 ou 8h, pour avoir une place assise. Et si possible à l’ombre…", raconte cette ancienne professeure des écoles d’un air espiègle.

Josette, elle, a vécu chaque course au plus près des pistes. Avec un père commissaire, elle a écumé les meilleurs spots du tracé. "À un certain moment, il y avait toujours une camionnette entre la sortie du tunnel et la chicane. On traversait le port en bateau et on montait sur cette camionnette. Ce ne serait plus possible aujourd’hui, mais qu’est-ce qu’on était bien placés là: on voyait la sortie du tunnel, la chicane et le quai." Témoin privilégiée des instants les plus marquants. "Je me souviens quand Ascari est tombé à l’eau. Mon père était de service sur la barque. Jacky, un jeune qui travaillait au port à l’époque, a sauté à l’eau et a réussi à le sortir de la voiture."

Josette Rossetti était là, aussi, ce terrible jour de mai 1967. "J’ai vu la voiture de Bandini prendre feu. C’était impressionnant." L’immense champion italien décédera quelques jours plus tard des suites de son accident (lire ci-dessus).

"C’était de la folie furieuse"

Autour du circuit, Monaco vit à cent à l’heure au rythme des fans de sport auto qui vont et viennent consommer dans les bars et restaurants. "Le premier Grand Prix que j’ai fait en travaillant dans la restauration c’était au Palais de la bière, à côté du Monte-Carlo Bar, se souvient Daniel. On était derrière le comptoir, face à une foule de gens qui voulaient un soda, une bière… C’était de la folie furieuse. On ne dormait pratiquement pas. Il fallait aller chercher des pains de glace parce que les frigos tombaient en panne juste ce jour-là. Comme par hasard."

Charles Leclerc très attendu

Aujourd’hui, Georgette Ghiglione, Daniel et Josette Rossetti ont quitté les bords du circuit. "Maintenant je regarde le Grand Prix par la fenêtre", confie Josette. Dans le confort de son appartement au 9e étage de la résidence Bellando de Castro de la Fondation Hector-Otto, "je vois tout le Beau Rivage" (soit l’avenue d’Ostende).

Dans la salle principale de la résidence, "on met la TV et on ouvre grand les fenêtres pour avoir le bruit des voitures", s’amuse Clément Mouillon, animateur au sein de la Fondation Hector-Otto.

Georgette sera assurément derrière le Monégasque Charles Leclerc. "C’est mon chouchou!" Et Clément Mouillon de poursuivre: "D’ailleurs, s’il voulait venir nous voir on serait bien contents."

Le rendez-vous est lancé. Georgette et sa Ferrari se chargeront, pour sûr, du comité d’accueil.

Le 7 mai 1967, la mort frappe au 82e des 100 tours du Grand Prix de Monaco. Archives Nice-Matin.

Le 7 mai 1967, la mort frappe au 82e des 100 tours du Grand Prix de Monaco. Benoît Pezzuto, journaliste sportif à Nice-Matin, vit ce moment en direct. "Alors qu’il entamait la poursuite contre Hulme, Lorenzo Bandini est désaxé dans la chicane. Il heurte les bottes de paille. Sa voiture se renverse et prend en feu immédiatement. L’incendie se communique aux bottes de paille et c’est au milieu d’un véritable brasier que les concurrents restant en course passent au ralenti. Bandini est hélas demeuré prisonnier sous sa voiture retournée."

Ce fut la première fois qu’un accident était retransmis en direct à la télévision. Grièvement blessé, le pilote Ferrari et grand espoir italien était alors transporté à la polyclinique Princesse-Grace. Il décédera trois jours plus tard, à seulement 31 ans.