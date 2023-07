Recordman du monde du saut à la perche, Armand Duplantis s'attaque au record du Meeting Herculis, ce vendredi soir à Monaco

Qui détient le record d’Herculis à la perche? Posée dans un quiz pour fondus d’athlétisme, la question aurait tout du piège. L’évidence voudrait qu’Armand Duplantis sorte du chapeau, mais ce serait une erreur. Non, le Suédois n’a pas encore totalement dompté le meeting monégasque. Mais l’anomalie ne devrait pas durer. Sauf grande surprise, cinq mois après avoir amélioré son propre record du monde d’un centimètre à Clermont-Ferrand (6,22 m), le prodige de 23 ans va mettre une gifle à Piotr Lisek et ses 6,02 m claqués en 2019. "Je veux d’abord m’assurer la victoire, a tempéré le Scandinave, hier. Mais Monaco, c’est la piste et le lieu si tu veux sauter haut."

Lavillenie: "J’ai l’impression de passer pour un enfant"

Son grand ami Renaud Lavillenie est bluffé par son évolution. L’ex-recordman du monde ne le voit pas s’arrêter à 6,22 m. "J’ai fait 6,16 m (en 2014). Tiré par les cheveux, j’aurais pu faire 6,20 m mais pas plus. Bubka pouvait franchir 6,30 m et c’est pareil pour Duplantis, analyse l’Auvergnat. Ce qui m’impressionne chez lui, c’est sa régularité en toutes circonstances."

"6,30m? C’est possible, répond Mondo. Mes sauts à 6,20 m m’ont donné confiance. Je sais que je n’en suis plus très loin et je n’espère pas être au max de ma forme à 23 ans."

Le garçon ne boxe plus dans la même catégorie que les autres. Lavillenie confirme: "Quand je le vois, j’ai l’impression de passer pour un enfant malgré tout ce que j’ai fait auparavant, s’amuse le champion olympique 2012. Il saute régulièrement dix ou quinze centimètres de plus que moi à ma meilleure période. Et il le fait avec une facilité… Honnêtement, c’est déconcertant."

Fidèle à lui-même

Malgré son hégémonie, le champion olympique n’a pas peur de rendre banale la quête du record du monde. Il pense surtout à se renouveler pour ne pas s’endormir. Ces derniers mois, il partage ses entraînements avec le recordman de Belgique, Ben Broeders. "C’est une nouvelle expérience et c’est bien d’avoir quelqu’un de passionné à ses côtés, justifie-t-il. J’ai toujours été seul avec ma mère sur la piste. Ben peut m’apprendre des choses sur la récupération, le sommeil ou l’alimentation"

Son succès ne lui a pas monté à la tête. Hier, il s’est dit partant pour disputer un 100 m face au champion olympique du 400 haies, Karsten Warholm. "J’aimerais beaucoup le faire", s’est-il marré. Et il reçoit toujours avec bonheur les chambrages de Lavillenie, qu’il taquine en l’appelant "grand-père".

"On rigole tous les deux quand je le charrie sur sa manière de faire ses performances, raconte le Clermontois de 36 ans, qui le surnomme "bébé" en retour. A Ostrava (fin juin), il ne déclenche pas l’un de ses sauts et je l’ai attaqué directement là-dessus avant de le féliciter pour son concours à plus de 6 m (6,12 m, meilleure performance mondiale de l’année). Malgré ses titres depuis trois-quatre ans, il reste hyper cool et adorable. Il ne se prend pas du tout pour un autre."

"Je suis toujours resté proche des mêmes gens, appuie le natif de Lafayette (Etats-Unis). Vous ne changez pas si vous le voulez vraiment."