"Inverser la tendance"... Le perchiste Renaud Lavillenie livre ses ambitions avant le Meeting Herculis

Les années passent mais l’ambition et la faim demeurent intactes. Renaud Lavillenie aura 37 ans le 18 septembre et la retraite attendra. Ses performances actuelles ne sont pas celles de son glorieux passé, mais l’Auvergnat se connaît par cœur. En reprise, il patiente. Enquiquiné par une blessure à l’insertion des ischio-jambiers de la jambe gauche l’été dernier, le champion olympique 2012s’était géré plus que soigné. Il a privilégié la compétition et attendu la fin d’année pour s’accorder du repos. Forcément, ce choix a impacté son début de saison 2023. Après sept mois de pause forcée, loin de satisfaire cet hyperactif, l’ex-recordman du monde (6,16m) retrouve des sensations. Ce qu’il espère confirmer à Monaco, dans un meeting où il a été "souvent performant". Il se projettera ensuite sur les championnats de France à Albi (28-30 juillet), puis les Mondiaux de Budapest (Hongrie, 19-27 août).

Renaud, dans quelle forme êtes-vous?

Après ma blessure, il faut prendre le temps de tout remettre en place et éviter les comparaisons avec les autres perchistes du moment. J’ai repris l’entraînement complet depuis mi-mai et je n’ai pas derrière moi un bagage conséquent par rapport à ceux qui s’entraînent depuis novembre. Ce qui est encourageant, c’est que j’avance, même si ce ne sont pas des progrès fulgurants. Il y a quelques semaines, j’avais du mal à m’engager jusqu’au bout, à courir vite jusqu’aux dernières foulées. Là, j’arrive à mettre plus d’intention dans mes sauts.

Comment avez-vous préparé Monaco?

J’ai fait ma dernière compétition à Sotteville-lès-Rouen le 7 juillet (5,42m, NDLR). Depuis, j’ai pratiquement eu deux semaines pour faire des séances denses, intenses et fatigantes. Mais depuis la dernière ce mardi, je me suis donné deux jours de repos pour digérer, faire monter le jus et être dans de bonnes conditions ici. Je n’avais pas vraiment pu le faire avant.

Que viserez-vous dans un concours où six perchistes affichent 5,90m ou plus cette saison?

Une performance supérieure à celle de Sopot (5,61m le 23 juin, son meilleur saut de l’été). Depuis, j’ai réalisé de très belles tentatives à 5,71m lors des deux dernières compétitions. À Stockholm (le 2 juillet, aucune barre franchie), la pluie a retardé le concours de plus de 2h et ça m’a vraiment mis en difficulté. J’étais parti pour prendre des repères et cela m’a déstabilisé. Je reporte donc ces ambitions à Monaco avec plus d’entraînement. Je suis très content d’y retourner même si je suis un peu en difficulté au niveau des performances. C’est peut-être l’endroit où je peux inverser la tendance.

"J’ai 5,82m dans un coin de la tête."

À quelle hauteur pourrions-nous vous voir?

Je vise deux barres. Si je franchis 5,72m, ce sera déjà une performance correcte et une progression. Et dans un coin de la tête, j’ai 5,82m. Ce serait une performance symbolique. Ça commence à être d’un très bon niveau et ce sont les minima olympiques. Cela me permettrait de me projeter de manière plus sereine sur les étapes d’après.

Vous n’avez plus franchi 6m en extérieur depuis 2015 (6,03m à Londres). On imagine que cela manque au compétiteur que vous êtes…

Je crois toujours être capable de passer cette barre parce que je suis un compétiteur, mais ça n’arrivera pas cet été. Mais entre refaire une fois 6m et être inconstant ou atteindre 5,85m-5,90m pendant dix compétitions, je choisirai toujours la régularité. C’est elle qui me permettra d’être présent sur les grandes compétitions et de jouer quelque chose. Mais avant de se revoir à 6m, il faut passer des étapes. Je ne suis plus tout jeune. Si j’avais eu 25 ans, je vous aurais dit: ‘‘Il n’y a pas de problème’’. Mais je vais en avoir 37 et ce n’est plus facile à aller chercher.

L’expérience pourrait vous y aider...

Clairement. J’ai l’avantage d’avoir déjà franchi cette barre plusieurs fois. J’ai des repères qui peuvent me permettre de m’en rapprocher plus facilement que d’autres. Il n’y a plus la barrière de la première fois. Mais pour retrouver ce niveau il faut que j’aie une période d’entraînements et de compétitions sans interruption. En extérieur, il faut aussi de bonnes conditions météo. Je suis loin d’être Duplantis qui peut faire 6m dans n’importe quelles situations.

Vous n’avez jamais été champion du monde. Courez-vous encore après cet objectif?

Je n’ai pas fait le deuil parce que sur un championnat tout peut arriver, mais ça va être compliqué. Je ne suis plus tout jeune et vu le niveau de concurrence toujours plus élevé, je ne m’enflamme pas. J’ai eu mes opportunités mais je ne les ai pas concrétisées quand j’étais très fort. Aujourd’hui, je n’en fais pas un objectif. Si j’attends 40 ans pour devenir champion du monde, c’est que quelque chose ne va pas.

"Ça fait au moins cinq ans qu’on veut m’envoyer à la retraite"

Votre carrière restera belle malgré tout…

Oui, ce n’est pas ce titre qui fera qu’elle sera réussie ou non. En prenant du recul, je ne vais pas me plaindre pour cette médaille d’or qui m’a toujours échappé. Elle fait partie de mon histoire. Depuis dix ans, je n’ai jamais été en conflit avec ça. J’ai gagné cinq médailles aux Mondiaux et il n’y en a pas beaucoup qui l’ont fait. Bubka a gagné six fois l’or et je suis juste derrière. Je n’ai pas gagné de titre mais je préfère garder mes cinq médailles (4 en bronze et 1 d’argent) que d’avoir eu l’or et rien à côté.

Vous avez récemment déclaré vous foutre de ce que les gens pensent de vous et des critiques. Avez-vous l’impression qu’on vous pousse à la retraite?

Ça fait au moins cinq ans qu’on veut m’y envoyer (rire). Je ne fais pas du sport pour plaire aux autres mais parce que j’aime ça. C’est ma motivation première. Le regard des autres a peu d’importance. J’ai toujours autant de plaisir à sauter. C’est un état d’esprit très français. On a l’impression que si tu ne gagnes pas, ça ne sert à rien de continuer. Alors pourquoi se faire chier avec des finales à douze si un seul gagne? Autant faire des finales à deux. Ce regard extérieur n’a vraiment pas de sens.

On a l’impression que la passion n’a pas le droit d’être un moteur… Vous mettez le doigt sur quelque chose d’important. C’est le cas parce que de grands champions n’étaient pas passionnés à 100%. Ils ont arrêté dès que les résultats n’étaient plus là. Quand on sort de cette norme-là, on a l’impression d’être des gens bizarres. Certains ne peuvent pas comprendre que c’est ma vie et que j’ai envie de continuer. À l’inverse, si je n’avais rien remporté, on ne se poserait pas la question. On ne se soucie pas de ce que veut l’athlète. C’est un sujet assez perturbant.

Savoir +

Meeting Herculis, ce vendredi 21 juillet dès 18h40 au stade Louis-II de Monaco. Tarifs: de 15€ à 60€ (250€ en VIP). Billetterie: aux guichets du stade de 10h à 18h30 ou sur herculis.com

18h40: longueur (D) avec Kpatcha, Rojas, Sawyers, Smith et Vuleta.

19h10: perche (M) avec Duplantis, Marschall, Nilsen, Kendricks, Obiena, Guttormsen, Lavillenie et Collet.

19h15: javelot (M) avec Peters, Vadlejch, Weber et Vahai Sosaia.

19h58: hauteur (D) avec Patterson, Mahuchikh, Olyslagers et Gerashchenko.

20h04: 400m haies (M) avec Warholm, Allen, Dos Santos, Happio et Vaillant.

20h15: 400m (D) avec McLaughlin, Kaczmarek et Kielbasinska.

20h25: 800m (M) avec Korir, Arop, Sedjati, Wanyonyi, Le Meur et Meziane.

20h35: Mile (D) avec Kipyegon, Muir, Hailu, Guillemot et Cleyet-Merle.

20h40: triple saut (M) avec Taylor, Zango, Claye, Hibbert et Pontvianne.

20h50: 100m haies (D) avec Harrison, Skrzyszowska, Ali, Johnson et Bapté.

21h: 5000m (M) avec Krop, Aregawi, Kipkorir, T.H. Bekele, Ahmed, Katir, Crippa, Gressier, Schrub et Akbache.

21h20: 200m (D) avec Jackson, Asher-Smith et Thomas.

21h30: 3000m steeple (M) avec Kipruto, Kibiwot et Bedrani.