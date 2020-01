Les cirques avec animaux : "Une fausse polémique qui fait mal" pour la princesse Stéphanie

La plus prestigieuse cavalerie du monde installée à Fontvieille, un clown funambule en équilibre sur les mâts du chapiteau… La 44e édition du Festival du cirque de Monte-Carlo commence à faire parler d’elle depuis quelques jours.

Mais celle qui en parle le mieux, c’est la princesse Stéphanie, présidente du festival, à la manœuvre depuis plusieurs jours de la piste aux coulisses, pour offrir une nouvelle édition… surprenante !

Commence s’annonce cette 44e édition ?

Elle sera magnifique ! Par rapport à l’an passé [et la collaboration artistique de Gia Eradze et ses costumes flamboyants, NDLR], nous avons voulu prendre une nouvelle direction, en mettant à l’honneur la performance et la beauté du cheval. En revenant, finalement, aux origines du cirque qui a commencé à cheval. Et nous avons la chance d’avoir les chevaux de la famille Knie, qui possède probablement la plus belle cavalerie au monde.



La famille Knie, star de cette édition, qui proposera notamment des numéros inédits sous le chapiteau ?

En effet, comme la double poste. Ils ont l’art, d’ailleurs, de moderniser les numéros traditionnels du cirque. Mais cette invitation au Festival, c’est aussi l’occasion de leur rendre hommage. Ivan Frédéric représente sur la piste la huitième génération de la famille Knie, une famille qui vient de fêter son centenaire. C’était le bon moment pour les avoir avec nous, d’autant plus qu’ils ont toujours été proches de mon papa.

"Je n’arrive pas

à concevoir qu’une minorité de personnes veuillent imposer leurs idées"



Accueillir la grande cavalerie Knie est aussi une façon pour vous de défendre les numéros de cirque avec des animaux, dans de bonnes conditions ?

Bien sûr ! Il suffit de visiter les écuries que les Knie ont montées à côté du chapiteau – plus belles que certains centres équestres – pour comprendre le soin qu’ils apportent à leurs chevaux. Et justement cette année, nous avons fait le choix de ne pas recevoir beaucoup d’autres animaux, pour laisser toute la place ou presque dans la ménagerie pour leurs chevaux.



Pour autant, la polémique est toujours forte, certaines associations s’opposant aux animaux dans les cirques…

Oui, mais le festival continue sa route. Personnellement, je n’arrive pas à concevoir qu’une minorité de personnes veuillent imposer leurs idées et leur manière de penser à une majorité de gens. C’est une fausse polémique, qui fait mal. Et je ne comprends pas comment cette minorité de personnes extrémistes arrivent à avoir autant de poids auprès des mairies, des gouvernements, des médias.

"Chacun est libre de mettre ce qu’il veut dans son assiette"