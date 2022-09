Les membres du Club des Résidents Étrangers de Monaco inaugurent leurs locaux refaits à neufs

Louisette Lévy-Soussan Azzoaglio: "Un club à l’anglaise, cosy, chaleureux"

Sous la présidence d’honneur du prince Albert II, le Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) a été inauguré le 1er juin 2010. Sa présidente : Louisette Lévy-Sousssan Azzoaglio. Une femme vive et généreuse, figure charismatique de la Principauté, parfaitement trilingue français-anglais-italien, qui donne au club l’âme et la bonne humeur qui lui sont nécessaires pour attirer des membres au profil souvent exigeant.

Cette nouvelle décoration est-elle en adéquation avec l’esprit que vous insufflez à ce club?

La première décoration de Tina Green était merveilleuse durant toutes ces dernières années. Mais elle avait besoin d’un rafraîchissement. Et la rénovation qui vient d’être réalisée correspond bien à l’évolution du club. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des membres est plus jeune et nous avons plus de nationalités. Il faut dire qu’initialement, nous avions peu de membres, principalement des personnes qui venaient par amitié pour les membres du conseil d’administration et de la direction. Aujourd’hui, le club s’est élargi.

Comment a évolué le club depuis sa création?

L’atmosphère se veut être la même avec un club à l’anglaise, cosy, chaleureux. Il reste une maison pour les étrangers avec le même esprit ; ceux de donner aux membres un « home », un lieu de rencontres.

Quelles sont les attentes des résidents étrangers?

Retrouver des amitiés, des sympathies dans un pays qui devient leur lieu de vie. C’est difficile de tisser rapidement des relations authentiques… Les membres cherchent également à mieux connaître Monaco. Pour certains, c’est aussi l’opportunité de business.

Quelles sont les nationalités les plus représentées?

Beaucoup de Belges, d’Anglais, quelques Russes, des Italiens,... Nous avons quarante-trois nationalités. Les langues du club sont l’anglais, le français et l’italien.

Certains de vos membres sont-ils des Français de Monaco?

Oui aussi.

Comment expliquez-vous que les étrangers, une fois bien installés, restent à ce point fidèles au CREM?

Je crois que le club répond à leurs attentes. Nous avons un très bon directeur et une équipe engagée et dynamique qui ont su développer le club même en temps de Covid. Les activités sont très variées : conférences, gymnastique, activités culturelles,... Chacun y trouve son compte.

Après la rénovation, avez-vous d’autres projets pour le CREM?

Le programme est pensé chaque année pour éveiller la curiosité et répondre aux attentes des membres. On y passe beaucoup de temps. Nous avons aussi des événements hors de Monaco, par exemple un voyage à Courchevel l’hiver dernier. Nous avons en projet d’organiser une visite nocturne du Vatican. Beaucoup de nos membres aiment la bonne chère, les bons vins. Nous programmons pour eux des visites de châteaux et des voyages à Alba pour savourer la truffe blanche. Nous cherchons à proposer des choses un peu exclusives ; quand cela est possible. Ou du moins montrer le meilleur de la Principauté et de ses environs.